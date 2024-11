Un altro record è stato battuto… senza giocare! Jannik Sinner è il primo tennista italiano a conquistare l’accesso in semifinale nell’Atp Master, grazie al set conquistato dal tennista polacco Hubert Hurkacz nell’altra sfida del gruppo verde contro Novak Djokovic, vinta poi dal numero uno del ranking (7-6 4-6 6-1). Forte delle due vittorie con il greco Stefanos Tsitsipas e con il tennista serbo, Jannik staserà giocherà per conquistare il primo posto nel girone. Anche perdendo per due set a zero contro Holgder Rune, con i criteri presi in considerazione per la classifica finale (maggior numero di vittorie, maggior numero di game giocati e infine, se due giocatori sono in parità, si prende in considerazione lo scontro diretto) il tennista altoatesino si qualifica al secondo posto del girone.

Padrone del proprio destino… e di quello di Diokovic

Se Sinner vince, passerebbero l'azzurro con 3 vittorie e Djokovic con 2 vittorie (Rune sarebbe fermo a 1 vittoria). Se Sinner perde, in tre finirebbero allineati con 2 vittorie e farebbe testo la percentuale di set vinti: in qualsiasi caso, si qualificherebbero Sinner e Rune. L'unica cosa da decidere sarebbe in questo caso solamente il primo posto nel girone: se Sinner perde 2-0 è Rune a passare per primo con Sinner secondo, se il danese vince 2-1 si andrà al conteggio dei game. Con qualsiasi risultato, dunque, Jannik Sinner sarà in campo sabato nelle semifinali del Torno dei Maestri!