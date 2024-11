In Germania il numero uno del mondo batte in due set il cinese Zhang e ora attende il polacco Hurkacz. A Londra il tennista toscano ha la meglio dell'australiano Thompson in tre set e aspetta il vincente del derby americano tra Paul e Korda

Un sabato azzurro, un sabato da incorniciare per il tennis italiano. Due tennisti italiani in finale con Jannik Sinner che conquista l'ultimo atto in un torneo sull'erba ad Halle in Germania, mentre qualche minuto prima Lorenzo Musetti aveva fatto la stessa cosa al Queen's a Londra.

Il numero uno del mondo Jannik Sinner ha battuto in due set il cinese Zhizhen Zhang (6-4, 7-6) in un'ora e 40 minuti e ottiene la prima finale sull'erba della sua carriera. L'azzurro dopo aver vinto il primo set, soffre nel secondo con il cinese che porta la sfida al game decisivo. Nel tie break il 22enne di San Candido non sbaglia e chiude il set. Ora affronterà in finale il polacco Hubert Hurkacz (amico e compagno di doppio nel torneo tedesco), che ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev (7-6, 6-4).

Impresa di Lorenzo Musetti al Queen's di Londra. Il tennista italiano, numero 30 del ranking Atp, ha battuto in tre set l'australiano Jordan Thompson (6-3, 3-6, 6-3) e ora affronterà nell'ultimo atto del torneo sull'erba londinese il vincente dell'altra semifinale tra gli americani Tommy Paul e Sebastian Korda.