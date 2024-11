Lo “tsunami” Jannik Sinner si abbatte su Holger Rune e conquista il primo posto nel gruppo verde dell’Atp Finals di Torino. Con la semifinale già conquistata matematicamente nel pomeriggio il tennista azzurro non ha fatto calcoli giocando una gara punto a punto e regalando così il passaggio del turno a Novak Djokovic. Sessantesimo successo stagionale (solo 14 le sconfitte) per un 2023 da incorniciare. L’azzurro chiude il match in tre set (6-2, 5-7, 6-4) e sabato sarà in campo per le semifinali. Per sapere chi sarà il suo rivale bisognerà attendere i risultati del gruppo rosso con le sfide tra Alcaraz-Medvedev e Rublev-Zverev. Da verificare le condizioni del tennista altoatesino che dall’ottavo game del secondo set si è più volte toccato la schiena.

Scatto Sinner nel primo set

Parte forte il tennista azzurro che conquista subito un break nel primo gioco del match, bissando anche nel terzo per un facile 3-0 in soli 12’. Rune è in confusione e discute con il suo allenatore Boris Becker, ma il numero 4 del ranking conferma anche il secondo break. Nel quinto game il danese trova due ace (insieme a due doppi falli) ma muove il risultato. Il set ormai si gioca sul servizio di Sinner che non retrocede di un millimetro e si porta sul 5-1. Nel settimo gioco Rune tiene il turno di battuta, ma nulla può nel gioco successivo con Sinner che chiude il set 6-2 in soli 32’.

Un Rune ritrovato e le paure di Jannik

Nel secondo set Rune conquista il primo game, ma Sinner risponde subito tenendo il servizio. Nel terzo game il tennista danese soffre ma si porta sul 2-1. Nel quarto Sinner salva una palla break e resta in scia. Rune sembra tornato in partita anche grazie alle ritrovate percentuali sul servizio. Sul 3-2 il danese chiede il medical time-out, ma dopo l’interruzione Sinner non si distrae e pareggia il conto dei game. Il settimo è di marca danese con Rune che riesce a tenere il servizio. Gara cambiata con un Rune diverso dal primo set ed un Sinner che continua a martellare al servizio per portarsi sul 4-4. Nel nono game Rune tiene il servizio, con Sinner che fa preoccupare il suo box e i quindicimila del Pala Alpitour toccandosi la schiena. L’inquietudine passa nel game successivo con l’azzurro che tiene il servizio e si porta sul 5-5. Ai vantaggi il danese si porta sul 6-5, prima del break decisivo nel dodicesimo game per il 7-5 di Rune.

Battaglia terzo set, a forti tinte azzurre

Il tennista danese parte forte anche nel terzo set e si porta sull’1-0. Il ritmo resta altissimo con Sinner che ritrova il servizio e conquista l’1-1. Tre ace, due palle break in un game da 18 punti per il 2-1 di Rune. Il match diventa sempre più intenso con il tennista azzurro che ritrova servizio e segnali positivi per il 2-2. Nel quinto Rune salva ancora una palla break, ma si porta in vantaggio 3-2. Senza storia il sesto game ad appannaggio del tennista azzurro. Nel settimo, servizio nuovamente protagonista per il 4-3 di Rune. Nell’ottavo è l’italiano a salvare una palla break e a trovare il 4-4. Il break per l’azzurro arriva nel nono game che si porta sul 5-4 e può servire per il match. Sinner non trema e chiude la sfida con Rune. Terzo match consecutivo vinto all’Atp Finals (primo scontro con il tennista danese) per l'apoteosi dei quindicimila del Pala Alpitour. Ora un giorno di riposo prima di un’altra battaglia: la semifinale di sabato.