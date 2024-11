Combatte, soffre, vince e convince. Jannik Sinner batte Daniil Medvedev nella semifinale dell’Atp Finals di Torino e si regala la prima finale nel Master della sua carriera. Il tennista azzurro chiude il match in tre set (6-3, 6-7, 6-1) conquistando la terza vittoria in quarantacinque giorni negli scontri diretti e attende il rivale dallo scontro di stasera, alle 21, tra Alcaraz e Djokovic.

Una sfida quella tra Sinner e Medvedev, che nella stagione si era già vista quattro volte, prima della semifinale di Torino, con il risultato di parità sul 2-2. Le vittorie azzurre erano arrivate negli ultimi incontri che sono valsi ben due titoli per il ventiduenne di San Candido all’Atp 500 di Pechino (7-6, 7.6) e all’Atp 500 di Vienna (7-6, 4-6, 6-3). Ora i precedenti tra i due sono a favore del russo per 6-3.

Sinner scatta avanti

È azzurro il primo game con Sinner che va sotto 15-30, ma con il servizio e scambi precisi si porta sull’1-0. Medvedev tiene il servizio con un paio di errori dell’italiano, 1-1. Nel terzo game Sinner si porta sul 40-0 prima del ritorno del russo sul 40-40 e della prima palla break del match, annullata con un ottimo servizio e contropiede. Dopo l’ace di Sinner, si torna in parità con un diritto preciso di Medvedev. Game che si chiude a favore del tennista italiano con una palla corta ed un errore del russo, 2-1.

Nel quarto Medvedev va avanti fino al 40-0, prima del 40-40 con un doppio fallo e concedere la palla break all’italiano. Occasione che Sinner non si fa sfuggire per il 3-1. Nel quinto un doppio fallo e un diritto sbagliato sulla rete portano il russo sullo 0-30, con il game che arriva in parità. Il terzo ace della partita e un buon passante portano Sinner sul 4-1. Medvedev con il servizio resta in scia: 4-2. Il set si gioca sul servizio dell’azzurro, che si porta sul 5-2 con un preciso pallonetto. Ottavo gioco di marca russa, con Medvedev che resta nel set: 5-3. L’azzurro non si scompone e con il servizio chiude per il 6-3 in 45’.

La riscossa di Medvedev

Nel secondo set è Medvedev a servire per primo e a chiudere il primo game a suo favore: 1-0. Con due ace e due servizi vincenti Sinner torna in parità: 1-1. Il russo risponde con due ace e un recupero miracoloso per il 2-1. Combattuto il quarto game che arriva ai vantaggi: un servizio ad uscire sfiorato dal russo ed il sesto ace per il 2-2 di Sinner. Match che prosegue con alte percentuali al servizio per il 3-2 del tennista di Mosca. Nel sesto game Sinner non consente al rivale di giocare, 3-3. Torna in vantaggio Medvedev nel settimo game: 4-3.

Intricato per Sinner l’ottavo game con il russo che va avanti sul 15-30, prima di uno scambio perso dopo 26 colpi, ed il 40-40. Medvedev conquista la palla break, che Sinner salva con la volee a rete. Game complicato che si chiude con un errore del russo: 4-4. Nel nono game va avanti 0-30 Sinner, il russo recupera e con il servizio si porta ancora avanti sul 5-4. Sinner approfitta di due errori del russo e pareggia: 5-5. Nell’undicesimo game è Medvedev a reggere la bagarre per il 6-5. Nel dodicesimo il russo aumenta ancora il ritmo dei colpi, ma Sinner tiene e conquista il tie-break: 6-6. Nel game decisivo è Medvedev a conquistare un mini break e confermarlo sul 3-1. Russo che sbaglia una volee per il 3-2. Il tennista russo trova anche il 4-2. Sale tensione con Sinner che trova il 4-3, ma nulla può sul servizio dell’avversario per il 6-3. Tie-break che si chiude a favore di Medvedev 7-4.

Il tennista azzurro vince la battaglia e... vola in finale

Ad inizio terzo set Daniil Medvedev chiede il medical time-out e va negli spogliatoi del Pala Alpitour. Parte al servizio il tennista italiano che va sotto 15-30, prima di ritrovare il servizio per l’1-0. Nel secondo game Medvedev concede due palle break che salva con il servizio, prima del doppio fallo decisivo per il break di Sinner: 2-0. Nel terzo game ottime trame di gioco di Sinner e il nervosismo di Medvedev, che prende un warning, consegnano all’azzurro il 3-0. Il numero 2 del ranking Atp conquista il quarto game: 3-1. Un Sinner concentrato, ribatte punto a punto, per il 4-1. Nel sesto game si va ai vantaggi con Sinner che conquista il doppio break: 5-1. Il settimo game è un assolo azzurro per il 6-1 che regala a Jannik Sinner la finale dell'Atp Finals di Torino!