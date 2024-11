Il tennista azzurro vince in due set contro il rivale australiano (7-5, 6-4) conquistando per la prima volta il torneo olandese, dodici mesi dopo la sconfitta in finale con il russo Medvedev

Jannik Sinner batte in due set l'australiano Alex De Minaur (7-5, 6-4) conquista il torneo Atp500 di Rotterdam e da domani sarà il nuovo numero 3 del ranking Atp. L'azzurro scavalca Daniil Medvedev senza attendere il prossimo aggiornamento dei punti previsto per il 26 febbraio.

Per il tennista azzurro si tratta del dodicesimo titolo conquistato, poche settimane dopo la vittoria degli Australian Open, con la striscia positiva che sale a quindici vittorie consecutive. Sono 202 le vittorie del tennista altoatesino nel circuito Atp. Sinner è il secondo tennista italiano a conquistare il trofeo a Rotterdam. L'azzurro vince trentatré anni dopo Omar Camporese, che conquistò il trofeo nel 1991 contro l'allora numero 3 del mondo Ivan Lendl.

La partita

Sinner conquista il torneo di Rotterdam

De Minaur tiene il servizio e resta in partita: 5-4

Sinner conferma il break, De Minaur serve per restare nel match: 5-3

Nel settimo game arriva il break di Sinner

Jannik Sinner approfitta degli errori del tennista australiano e conquista il secondo break del secondo set: 4-3

Reazione di De Minaur, arriva il contro-break: 3-3

Sinner conquista il break nel quinto game: 3-2

Il tennista australiano commette due doppie falli, non trasforma due palle per portarsi in vantaggio e cede il servizio: Sinner in vantaggio 3-2

Sinner salva due palle break: 2-2

L'australiano nuovamente avanti: 2-1

Nel secondo game a Sinner: 1-1

De Minuar parte avanti nel secondo set

Il tennista australiano tiene il servizio e parte avanti nel secondo set: 1-0

Sinner conquista il primo set: 7-5

Jannik Sinner conquista il primo set grazie ad un ace. Il tennista azzurro è avanti con De Minaur nonostante una prova non perfetta

De Minaur cede nuovamente il servizio: Sinner avanti 6-5

L'australiano conquista il contro break: 5-5

Sinner non sfrutta ben quattro set point, salva una palla del contro break, ma nulla può su un preciso passante di De Minaur: 5-5

Nono game per De Minaur: 5-4

Sinner senza tentennamenti: 5-3

De Minaur resta in scia: 4-3

Sinner conferma il break: 4-2

Nel quinto game Sinner conquista il break

Sinner conquista il break nel quinto game con il tennista australiano che non tiene in servizio: 3-2 per il tennista azzurro

Nel quarto game l'azzurro chiude con il servizio 2-2

L'australiano in vantaggio 2-1

Sinner tiene il servizio e si porta sull'1-1

De Minaur avanti 1-O

Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere, il primo lungo scambio è suo. Alex De Minaur si aggrappa al servizio e chiude il primo game 1-0