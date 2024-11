Diciotto Sinner. Continua la striscia positiva aperta del tennista azzurro, numero 3 del ranking Atp, che batte in due set (7-6, 6-1) l'americano Ben Shelton e accede ai quarti di finale del master 1000 di Indian Wells. Una vittoria nata dopo una dura battaglia nel primo set e un secondo senza storia contro un avversario "mancino" che in alcuni momenti ha messo in difficoltà il campione azzurro. L'altoatesino ora affronterà ai quarti di finale il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto in due set il greco Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-4).

Una vera e propria battaglia nel primo set tra Sinner e Shelton che dura più di un'ora prima di risolversi a favore dell'azzurro nel tie-break decisivo. L'americano ha tenuto botta nella sfida condizionata dal vento. Il 21enne statunitense, spinto dal pubblico di casa, ha avuto 4 palle break a disposizione sul 2-2 del primo set. Sinner ha risalito la china, ha tenuto il servizio e ha effettuato il break nel quinto game (3-2). L'azzurro non chiude il set al servizio sul 5-4 e viene recuperato da Shelton. Nel game decisivo Sinner va avanti (4-1), viene raggiunto (4-4) prima dell'allungo decisivo, con il tie break che si chiude 7-4.

Dopo la battaglia nel primo set, nel secondo non c'è storia con il tennista azzurro che non ha avuto problemi, anche grazie al crollo mentale del tennista americano, chiudendo sul 6-1. Sinner ha ottenuto così la seconda vittoria in tre confronti diretti con Shelton centrando il 18esimo successo consecutivo, il 35esimo negli ultimi 37 match tra 2023 e 2024, e mettendo in cassaforte la 150esima vittoria della carriera sul cemento.

Sinner: «Sapevo che sarebbe stato difficile trovare il ritmo»

«Sapevo che giocando contro Shelton è difficile trovare il ritmo», le parole di Sinner alla fine dell'incontro con uno dei giovani emergenti del circuito. «Penso di poter essere davvero orgoglioso della mia prestazione», aggiunge il numero 3 del mondo. «Ho cercato di mantenere un atteggiamento positivo in campo, ci sono stati momenti davvero complicati, soprattutto nel primo set. Sono riuscito ad aggiudicarmi il parziale e ho iniziato in maniera molto positiva il secondo set, è stata una grossa iniezione di fiducia», conclude.