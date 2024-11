Un'esibizione che vale 6 milioni in caso di vittoria finale! Il tennis, come il calcio negli ultimi anni, si piega al "Dio Denaro" è inserisce nel calendario stagionale che sta per concludersi una tappa fuori dal circuito Atp. La “Six Kings Slam" in Arabia Saudita, che andrà in scena dal 16 al 19 ottobre a Riad nel torneo con il montepremi più alto della storia del tennis vedrà sfidarsi (salvo defezioni dell'ultima ora) il numero uno del mondo Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Rafa Nadal (che ha già annunciato l'assenza alla Laver Cup di Berlino dal 20 al 22 settembre) e Holger Rune.

Un torneo che vale 6 milioni

Un montepremi da "nababbi" per i partecipanti al torneo più ricco del mondo con un 1,5 milioni di euro a ogni partecipante e ben 6 milioni di euro per chi alzerà il trofeo. Un torneo che conferma la voglia dell'Arabia Saudita di puntare sul tennis mondiale. Una volontà anticipata dalla Riyahdh Season Cup nel dicembre 2023, con l'esibizione tra Djokovic e Nadal, l'organizzazione Next Gen Atp Finals di Gedda (fino al 2022 a Milano) e con la nomina di Nadal come ambasciatore della Federazione. Ma l'obiettivo degli sceicchi è quello di riuscire a introdurre in calendario un nuovo Masters 1000 a Riad a partire dal 2025, prima degli Australian Open.

Sinner e i quasi 10 milioni guadagnati nel 2024

Jannik Sinner con la vittoria di sei tornei nel 2024, tra cui gli Australian Open e gli Us Open, ha guadagnato quasi 10 milioni di euro solo in premi. Il successo sul cemento americano di qualche giorno gli ha fatto guadagnare quasi 3,3 milioni di euro, che si aggiungono ai premi ottenuti negli altri tornei vinti durante l’anno. Un bottino importante per il numero uno del ranking Atp iniziato con la vittoria a Melbourne che gli ha fatto incassare circa 2 milioni di euro. Questo l'incasso ottenuto con i successi sul campo con il 23enne tennista italiano che può contare anche sui circa 20 milioni all'anno che gli arrivano dalle ricche sponsorizzazioni. Ma la stagione non è ancora finita, con i tornei come Pechino, Shanghai e le ATP Finals ancora da giocare, il totale può ancora essere ritoccato verso l’alto.

La top ten dei guadagni nel 2024

Il numero uno del mondo guida la classifica dei guadagni del 2024 con un totale di 9,59 milioni di euro. Dietro l'azzurro al secondo posto c’è Carlos Alcaraz, che con i successi al Roland Garros e Wimbledon ha accumulato 7,39 milioni di euro. Sul gradino più basso del podio troviamo la bielorussa Aryna Sabalenka, forte dei 7,23 milioni di euro guadagnati grazie alle vittorie agli Australian Open e agli US Open. Al quarto posto c'è la polacca Iga Swiatek con 6,81 milioni di euro, seguita dal tedesco Alexander Zverev con i suoi 5,69 milioni. Al sesto posto di questa speciale classifica troviamo l'italiana Jasmine Paolini, con i suoi 4,23 milioni. Settimo il russo Daniil Medvedev con poco più di 4 milioni di euro. Ottavo Taylor Fritz, che ha guadagnato 3,95 milioni di euro, mentre al nono troviamo Novak Djokovic con 3,48 milioni di euro. Chiude la top ten il norvegese Casper Ruud con 3,43 milioni.