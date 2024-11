A 24 ore dall'esordio nel tabellone parigino, il tennista italiano comunica il suo forfait a causa di problemi intestinali. Tornerà in campo a Torino, dal 10 al 17 novembre, per le Atp Finals

Il numero al mondo Jannik Sinner non parteciperà al Masters di Parigi-Bercy, ultimo 1000 della stagione, a causa di un virus intestinale contratto prima del suo arrivo nella capitale francese.

A darne notizia il 23enne tennista italiano attraverso i canali del torneo a 24 ore dal suo esordio. Uno stop inatteso per l'assoluto protagonista del tennis mondiale in questo 2024 che rivedremo alle Atp Finals a Torino, dal 10 al 17 novembre. Nel master parigino il 23enne azzurro viene sostituito in tabellone dal lucky loser, il francese Arthur Cazaux.

Sinner: «Sono stato a letto tre giorni. Ora devo recuperare per presentarmi al meglio a Torino»

«Sono arrivato qui venerdì, molto presto rispetto al solito, perché ci tenevo ad allenarmi bene e a giocare un buon torneo. Ma erano già due o tre giorni che mi sentivo un po’ debole, ho dato la colpa alla stanchezza per una stagione molto lunga. Poi sabato la situazione è peggiorata e domenica ho visto un medico: la diagnosi è stata di un virus intestinale che dovrebbe risolversi nel giro di tre o quattro giorni». È quanto ha raccontato Sinner ai canali del torneo parigino. «Ora sto già un po’ meglio, ma ho provato ad allenarmi e sinceramente non sono in grado di essere competitivo, il rischio è di avere le risposte sbagliate dal mio fisico e di farmi male. Sono stato nel letto tre giorni, userò questa settimana per recuperare e presentarmi al meglio alle Finals di Torino, un torneo a cui tengo particolarmente».