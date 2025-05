Il numero uno al mondo vince in due set (6-0, 6-1) contro il rivale norvegese in poco più di un’ora di gioco. Ora affronterà il tennista americano Tommy Paul, che ha battuto nel pomeriggio il polacco Hubert Hutkacz (7-6, 6-3)

Un vero e proprio show quello di Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico agli Internazionali d'Italia di Roma. Il numero uno al mondo batte in due set (6-0, 6-1) il tennista norvegese Casper Ruud, numero 7 della classifica Atp, in una gara senza storia. Ora affronterà in semifinale l'americano Tommy Paul, testa di serie numero 11 nel tabellone romano. Nel primo set Jannik Sinner parte subito fortissimo conquistando subito il break contro Casper Ruud (1-0). Ritmi elevatissimi e colpi precisi per il 23enne di San Candido che conquista il break anche nel terzo e nel quinto con Ruud sempre più in difficoltà (5-0). L'azzurro chiude senza patemi il primo set (6-0) in soli 27 minuti.

La musica non cambia nemmeno a inizio del secondo set con Sinner che continua a martellare il rivale norvegese e conquista subito il break nel primo game (1-0). L'azzurro conferma il suo strapotere e conferma il break (2-0). Nel terzo game Ruud salva due palle break all’italiano sul 15-40, prima di conquistare il primo game del match (ed esultare) tra gli applausi del Centrale del Foro Italico (2-1). L’italiano tiene il servizio nel quarto game concedendo solo un 15 al norvegese (3-1). Una vera e propria lezione del numero uno al mondo ai danni del norvegese, che cede il servizio anche nel quinto game (4-1). Velocissimo il sesto game ad appannaggio dell’azzurro (5-1), che chiude la partita conquistando anche il break nel settimo game (6-1).