Il tennista italiano batte in due set (7-6, 6-2) l'americano Tiafoe in un'ora e 36 minuti conquistando il quinto titolo stagionale. Ora sarà la prima testa di serie allo Us Open

La vittoria della sofferenza e della consapevolezza. Jannik Sinner vince la finale del Masters1000 a Cincinnati e conquista il quinto titolo nel 2024. Dagli Australian Open a Rotterdam, da Miami ad Halle passando da Cincinnati con un altro obiettivo già fissato: Us Open.

Un periodo di forma vacillante, la rinuncia alle Olimpiadi e le polemiche, cancellati dall'ennesimo successo di una stagione straordinaria giunto a Cincinnati nella finale con l'idolo di casa Frances Tiafoe in due set (7-6, 6-2) in un'ora e 36 minuti e un primo posto nella classifica Atp sempre più blindato.

Sono 15 ora i tornei Atp vinti in carriera da Jannik su 19 finali disputate e ben 48 le vittorie stagionali con il mirino già puntato agli Us Open, alla ricerca del secondo titolo Slam, dopo la vittoria di inizio anno agli Australian Open.

Sinner: «Spero di giocare il mio miglior tennis a New York»

«È stata una settimana difficile, mentalmente è stata dura. Oggi ho provato a dare del mio meglio, entrambi eravamo provati dalle semifinali. Nei momenti importanti ho vinto i punti. È stata una settimana dura con up and down, in ogni match ho avuto problemi. Sono contento. Sono pronto a giocare gli US Open, spero di recuperare al meglio. Spero di dimostrare il mio miglior tennis anche a New York». Questo il commento a caldo di Sinner.