Jannik Sinner Sinner vince il primo titolo sull'erba della sua carriera. Il tennista italiano batte l'amico Hubert Hurkacz in due set (7-6, 7-6) e conquista la prima vittoria da numero uno del ranking Atp. Un 2024 straordinario che continua nella sua striscia positiva con un bilancio di 38 vittorie e tre "sole" sconfitte arrivate contro Carlos Alcaraz (Indian Wells e Roland Garros) e Stefanos Tsitsipas (Montecarlo).

Cinque i precedenti tra Sinner e Hurkacz con l'azzurro avanti ora 3-2. Oltre alla vittoria odierna sull'erba tedesca l'italiano ha vinto nei gironi delle Atp Finals (6-2, 6-2) del 2021 e quest'anno agli ottavi di Montecarlo (3-6, 7-6, 6-1). Il rivale polacco ha conquistato la vittoria in finale a Miami nel 2021 (7-6, 6-4) e nei quarti nel torneo di Dubai (6-3, 6-3) nel 2023. Ora il prossimo obiettivo stagionale è Wimbledon!

La partita

Nel primo set si gioca sui servizi con la sfida che va avanti punto a punto. Sia Sinner che Hurkacz mantengono alte le percentuali in battuta con il set che arriva al tie break. L'azzurro conquista un mini break e va avanti sul 5-2. Il polacco tiene i due servizi e recupera il mini break (5-5). Il game decisivo prosegue sul 6-6 con il polacco che si guadagna la possibilità di vincere il set, ma Sinner si salva grazie a un errore del tennista polacco. Hurkacz salva il secondo set con un servizio vincente, ma subisce il passante di Sinner che vale un nuovo set point. Un errore del polacco regala il primo set a Sinner (10-8) in 54 minuti: 7-6.

Anche nel secondo set il numero uno al mondo italiano parte forte tenendo il servizio a 0: 1-0. Combattuto il secondo game con il polacco al servizio che concede due palle break, salvata con una volee e un servizio vincente, prima di chiudere per un errore di Sinner: 1-1. Il 22enne azzurro continua a spingere al servizio e chiude a 15 il terzo game: 2-1. Hurkacz va sotto sull'0-30 ma recupera e torna in parità: 2-2. Ancora un game "immacolato" al servizio per Sinner che torna in vantaggio: 3-2. La sfida torna in parità con il polacco che tiene, soffrendo ancora, il servizio: 3-3. Nel settimo l'azzurro concede un solo punto all'amico Hurkacz e torna avanti: 4-3. Ottavo game ad appannaggio del polacco: 4-4. Il numero uno del ranking Atp concede un solo punto al polacco (un doppio fallo) e torna avanti: 5-4. Il polacco tiene il servizio a 30 nel decimo game: 5-5. Due ace e due colpi vincenti per Sinner che si garantisce il tie break: 6-5. Non trema il polacco che chiude a 0 e torna in parità: 6-6. Nel game decisivo Sinner conquista il mini-break e allunga dopo un errore dell'avversario. L'azzurro vola sul 5-1 con il polacco che sembra in difficoltà. Due errori di Hurkacz valgono il primo titolo sull'erba per Jannik Sinner: 7-6.