Sul centrale di Malaga esplode la festa azzurra sulle note di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. Sinner sigla l’ace che vale la vittoria, in doppio con Sonego, contro Koolhof-Griekspoor (6-3, 6-4), e porta l'Italia in semifinale di Coppa Davis. Il numero 4 del ranking Atp entra in gioco con l’Italia sotto di un punto, per la sconfitta di Arnaldi, soffre solo il primo set con Griekspoor prima di vincere la partita che vale l’1-1. Nel doppio decisivo con Lorenzo Sonego, Sinner gioca da “big” e trova le alchimie giuste che regalano all’Italia l’accesso alla semifinale di sabato. Per sapere chi sarà la squadra rivale bisogna attendere il risultato della sfida tra Serbia e Gran Bretagna.

Sinner-Sonego partono forte: 1-0

Nel doppio decisivo il capitano azzurro Filippo Volandri decide di affiancare Lorenzo Sonego a Jannik Sinner, mentre l’olandese Paul Haarhuis schiera Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor. Sul 2-1 iniziale, il duo azzurro spreca tre palle break con Koolhof-Griekspoor che si portano sul 2-2. Spettacolare il settimo game chiuso ai vantaggi dagli azzurri: 4-3. Il break azzurro arriva nell’ottavo gioco. Gli olandesi in vantaggio 40-15, si fanno raggiungere e cedono poi il servizio: 5-3. È Sinner al servizio con un ace a chiudere il primo set 6-3 in 38’.

Alchimia azzurra, Sinner-Sonego conquistano la semifinale

Nel secondo set Koolhof-Griekspoor tengono il servizio nel primo game. Dopo il game conquistato al servizio con Sinner, gli olandesi salvano due palle break e si portano avanti: 2-1. Nel quarto con Sonego al servizio, gli azzurri rischiano (una palla break) ma trovano il 2-2. Nel settimo gioco arriva il break azzurro grazie a due risposte di Sonego ed un errore sotto rete di Griekspoor: 4-3. Lo stesso Sonego consolida il break con il servizio e l’Italia si porta sul 5-3. Gli olandesi restano in partita tenendo il servizio a 0 con Griekspoor: 5-4. È Sinner al servizio a chiudere il match. Esplode il box azzurro, l’Italia accede per il secondo anno consecutivo alla semifinale in Coppa Davis.

Pareggia Sinner: Griekspoor battuto in due set

Jannik Sinner rimette le cose a posto nel quarto di finale di Coppa Davis. Il tennista azzurro, numero quattro del ranking Atp, batte in due set Tallon Griekspoor (7-6, 6-1), e porta il match sull’1-1, con il doppio che sarà decisivo per l’accesso in semifinale. Sinner impiega un po’ a trovare le misure del campo centrale di Malaga con il primo set che scorre punto a punto fino al tie-break. Parte bene Griekspoor, che guadagna un mini-break sull’1-2, prima di cedere 7-3.

Senza storia il secondo set con Sinner che conquista il break nel secondo gioco. Con il servizio e con i colpi ritrovati il tennista azzurro trova anche il secondo break nel quarto. Senza storia il quinto game portato a casa con il servizio. Griekspoor conquista il punto dell’orgoglio, prima di subire il 6-1 finale.

Primo punto orange: Arnaldi cede al tie-break del terzo

Matteo Arnaldi cede il primo punto dei quarti di finale della Final 8 di Coppa Davis con l’Olanda. Il tennista azzurro non finalizza tre match-point nel tie-break del terzo set e perde con Botic Van de Zandschulp (6-7 6-3 7-6).

Il ventiduenne di Sanremo lotta e vince il primo set al tie-break. Nel secondo Van de Zandschulp conquista un doppio break (nel secondo e nell’ottavo game) prima di chiudere 6-3. Nel terzo e decisivo set è l’olandese a trovare il break e a portarsi sul 3-1. La rimonta di Arnaldi è strepitosa con l’azzurro che si porta sul 4-3. Il set termina al tie-break con il tennista azzurro che spreca tre palle match, prima di cedere 9-7.