La kermesse che si è svolta nella palestra di San Leo conferma la tendenza in terra cratense a disputare incontri con buona qualità. La società del presidente Mario Federico resta sempre un punto di riferimento per il settore

Giocare per divertirsi ma anche far crescere i tanti ragazzi del territorio è l’obiettivo della TT Luzzi. Nella giornata di ieri, il trofeo sociale è stato un evento che ha raccolto i ragazzi cratensi, sfidandosi senza troppi assilli e con la voglia di divertirsi intorno al tavolo da gioco.

Diversi spunti per il futuro nonché la consapevolezza di poter proseguire in Calabria con passione e autenticità resta da sempre l’obiettivo della società, che riesce a coinvolgere un buon numero di giovani intorno a questa disciplina.

Attendendo di essere premiati nella giornata di gala prevista a Vibo Valentia in queste ore, i pongisti luzzesi hanno così disputato il torneo nella palestra della scuola di San Leo, incrociandosi più volte con un agonismo importante.

Il trofeo assoluto è stato conquistato, dopo una lunga battaglia da Graziano Chimenti che ha vinto la finalissima contro Elio Malizia. Al terzo posto Cesare Marchese, che ha superato sul gradino più basso del podio Gianfranco Zingone, mentre Antonio Manfredi ha vinto il torneo di consolazione.

Ad assistere alle gare anche la consigliera luzzese Anna Pingitore, mentre l’allenatore Mario Federico ha ammesso come ci siano ottime chance di fare bene anche in ambito paralimpico sul fronte nazionale nei vari concentramenti, considerando i progressi dello stesso Chimenti (arrivato primo in una specialità a Catania e due volte secondo a Roma) e di Giovanni Paolo D’Acri.

Inoltre, è stata presentata la squadra che giocherà nel prossimo torneo regionale di C2, col quartetto che sarà formato da Chimenti, Zingone, Manfredi e Samuele Gaccioli.