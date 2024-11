Il tennis tavolo in Calabria ha una solida base nel paese di Luzzi, che tra qualche mese celebrerà un primato del tutto particolare. Nelle prossime settimane, la società cratense dell’Asd Tennis Tavolo Luzzi festeggerà i suoi primi 25 anni di attività: un traguardo quanto meno raro in questo sport, soprattutto nella nostra regione.

La data dei festeggiamenti è fissata quasi a metà della stagione agonistica (il 23 gennaio 2025), ma già in queste ultime settimane la società luzzese sta pensando a come dare il massimo sui tavoli da gioco. Il responsabile e coach Mario Federico, oltre a essere soddisfatto dei tanti giovani impegnati in questo sport, ha così riaccolto con gioia tre ragazzi che hanno fatto, già in passato, le fortune del team come Alessandro Marino, Steven Fiore e Moris Federico.

Ritorni ben graditi anche per affrontare al meglio il campionato di Serie C2, che inizierà nel weekend del 5-6 ottobre. In attesa di definire quelli che saranno il calendario e gli impegni di tutta la stagione agonistica, Mario Federico ha già fissato i punti base per vivere un’annata sportiva importante: «Il nostro obiettivo è di ben figurare proprio nella stagione del 25° anniversario della società. Ci sono stati sacrifici evidenti nel corso del tempo, abbiamo formato tanti ragazzi e sarà bello celebrare la passione per questo sport con una stagione rilevante sul piano dei risultati e dell’entusiasmo».

Essere in forma già ad inizio stagione potrebbe rappresentare un concreto vantaggio. Dopo i tornei svolti a Spezzano e a Caserta, c’è fiducia nell’ambiente luzzese: «Gli allenamenti nella palestra di San Leo proseguono con intensità – continua Mario Federico -, i ragazzi sono già carichi partendo già dal prossimo torneo interregionale che si svolgerà sabato prossimo a Foggia, che ci preparerà al meglio in vista del campionato».

L’obiettivo della Tennis Tavolo Luzzi è di lasciare le categorie regionali per affacciarsi in ambito nazionale, ma non sarà semplice comunque superare le altre compagini calabresi della Fitet (probabilmente il girone di C2 sarà a otto squadre). Mentre il torneo maschile è in via di definizione, ci vorrà ancora un po’ di pazienza per gli ambiti in rosa con la partenza del campionato che, con ogni probabilità, avverrà direttamente nel 2025, cercando un numero considerevole di squadre per iniziare.