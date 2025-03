La competizione riservata a otto team registra il successo del sodalizio guidato da Paolo Cucci quasi in maniera sorprendente. Il torneo di ping pong ha registrato la partecipazione di tanti giovani atleti e tutto ciò fa ben sperare per il futuro dell’intero movimento calabrese

Forse non avrà tanto clamore rispetto ad altri settori ma la Coppa Calabria nell’ambito del tennis tavolo resta sempre un torneo abbastanza agguerrito. Di giovane costituzione, la competizione riservata alle società calabresi non ha deluso le attese degli appassionati e ha regalato un bel colpo di scena.

Ha vinto l’edizione 2025 il TT Spezzano Albanese, che ha avuto la meglio dopo una serie di partite quasi al cardiopalma. Oltre al team guidato da Paolo Cucci, erano presenti alcune corazzate come l’Atlantide Vibo con due compagini così come Luzzi, nonché hanno partecipato con una squadra a testa le società di Cosenza, Bagnara e Castrovillari. Otto schieramenti, quindi, per una coppa che è iniziata col botto per Spezzano, che ha superato per 3-0 prima Cosenza nonché la squadra luzzese con lo stesso risultato in semifinale. Tutto ciò ha aperto le porte della finale contro l’Atlantide “A”, la compagine vibonese che era arrivata all’ultimo atto e sperava di portare a casa di trofeo.

La finalissima è iniziata col doppio formato da Cucci e Nicolino Ferraro contro i vibonesi Roberto Aita e Andrea Longo, una sfida tra pongisti esperti che ha registrato il primo punto proprio per Spezzano. In seguito è stato Gregorio Curello a pareggiare i conti, vincendo contro Daniele Famà ha riportato la contesa in parità.

La finalissima è rimasta sempre sui binari dell’equilibrio, Ferraro si è ripetuto nel singolo contro Aita portando Spezzano nuovamente davanti nel computo degli incontri, poi nel quarto incontro Curello è riuscito ancora ad avere la meglio, questa volta contro Cucci.

Il quinto confronto è stato decisivo, il giovane Famà ha sconfitto Andrea Longo facendo così festeggiare tutto il suo team, che ha dimostrato di esser maggiormente lucido e determinato.

Una vittoria importante per la società arbreshe, che già a inizio stagione aveva sottolineato come, attraverso un lavoro capillare con i giovani e sul territorio, puntava a ottenere delle buone soddisfazioni. Vincendo la Coppa Calabria, il bilancio stagionale accresce senza dubbio di valore.