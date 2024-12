United Cup, l’Italia batte la Francia nel secondo turno e si qualifica per i quarti di finale del torneo in corso di svolgimento sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney in Australia. A trascinare ai quarti il team azzurro è stata Jasmine Paolini che ha battuto in due (6-0, 6-2) la francese Chloe Paquet, regalando all’Italia il primo posto nel girone.

A regalare il punto dell’1-0 contro i transalpini ci ha pensato Flavio Cobolli che ha battuto in rimonta al terzo set (3-6, 7-6, 6-2) il rivale Hugo Humbert. Un’Italia convinta dei propri mezzi che vince anche il doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno superato in due set (6-3, 7-6) la coppia formata da Edouard Roger-Vasselin ed Elixane Lechemia.