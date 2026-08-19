Dal 26 al 30 agosto 2026 l'Università della Calabria diventerà il palcoscenico del grande tennis universitario italiano. L’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) ha infatti conferito al Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria (CRUC) l'incarico di organizzare e ospitare la 39ª edizione del Campionato Nazionale di Tennis riservato ai dipendenti universitari.

L'evento vedrà la partecipazione di atleti provenienti dagli Atenei di tutta Italia, pronti a sfidarsi in un'intera settimana dedicata non solo alla sana competizione, ma soprattutto ai valori più alti dello sport. Il Campionato ANCIU, infatti, si conferma uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale, rappresentando una fondamentale occasione di incontro, condivisione, aggregazione e crescita umana e professionale per tutto il mondo accademico.

A sottolineare il forte messaggio di inclusione e i valori universali dello sport promossi dall'Ateneo, la manifestazione ospiterà anche un'emozionante esibizione di blind tennis, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi. Un momento di profonda sensibilizzazione che testimonierà come il tennis possa superare ogni barriera ed essere davvero uno sport accessibile a tutti.

Le gare, che attrarranno sul territorio centinaia di sportivi e accompagnatori, si disputeranno in due strutture d'eccellenza della città di Rende: il Centro Universitario Sportivo (CUS Unical), che metterà a disposizione 4 campi (2 in terra e 2 in sintetico), e il Chiappetta Sport Village, dotato di ulteriori 7 campi (5 in terra battuta e 2 in sintetico).

L’Unical si prepara ad accogliere l'evento non solo come padrona di casa, ma anche come protagonista a livello sportivo. Il CRUC arriva infatti a questo appuntamento forte degli straordinari trionfi ottenuti nella 38ª edizione di Roma del 2025, dove ha dominato la scena nazionale vincendo sia il tabellone Assoluto Maschile sia quello Assoluto Femminile, e conquistando, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa "Coppa Athenaeum" come migliore università d'Italia nel tennis.

L'Università della Calabria e il CRUC lavorano per offrire una manifestazione a tutto tondo, capace di regalare esperienze significative anche fuori dal rettangolo di gioco. Oltre agli impegni agonistici, infatti, i partecipanti e i loro accompagnatori avranno modo di conoscere da vicino il territorio: la trasferta diventerà così anche una piacevole occasione di scoperta paesaggistica e culturale, arricchendo ulteriormente l'esperienza e lo spirito di aggregazione che caratterizzano la manifestazione.