Primo podio internazionale nella categoria Cadet per la pongista vibonese, sconfitta in finale dalla greca Papadimitriou

Arriva dai Mediterranean table tennis union (Mttu) Championships di Lignano Sabbiadoro l’ennesimo rilevante risultato per la pongista vibonese Miriam Benedetta Carnovale che conquista il suo primo podio internazionale nella categoria Cadet alle spalle della greca Malamatenia Papadimitriou. Nella finale femminile, Carnovale ha ceduto i primi due set (3-11, 6-11) all’ellenica e nel terzo ha condotto costantemente imponendosi per 11-8. Nel quarto Papadimitriou è salita sul 5-2, è stata riavvicinata dall’azzurra (5-4), per poi volare sul 10-4 e sfruttare il secondo match-point.

«Miriam - spiega il tecnico Joze Uhr - è stata molto brava nel corso del torneo ed è andata al di là delle aspettative. Mi è piaciuta soprattutto la sua capacità d’imparare durante i match e di riuscire a risolvere i problemi che le si sono presentati. In finale, purtroppo, ha impiegato un po’ ad adattarsi e i primi due set sono andati via velocemente. Poi si è adeguata, ha vinto il terzo parziale e la partita è diventata più equilibrata, ma ha pagato lo svantaggio iniziale. La Papadimitriou è comunque più esperta di lei a livello internazionale e ha messo a frutto questo aspetto». Nella finale per il terzo posto la spagnola Eugenia Sastre ha prevalso per 3-0 (11-7, 12-10, 11-5) sulla cipriota Meletie Foteini. In campo maschile Pantoia e il tunisino Khalil Sta hanno dato vita a una sfida molto equilibrata, che l’iberico ha risolto a suo favore alla “bella” (11-5, 12-10, 6-11, 7-11, 11-3). Nell’incontro per il terzo gradino del podio il turco Isik Hakan ha avuto la meglio per 3-1 (11-8, 11-8, 8-11, 11-7) sul tunisino Yussef Abid. Nel derby per il 7°/8° posto Leonardo Bassi ha piegato per 3-0 (11-7, 11-9, 11-9) Antonio Giordano.

