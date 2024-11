Ancora una volta la giovane pongista vibonese si veste di azzurro per impegni internazionali. Anche lei tra i 18 campioni Under 14 in Slovenia

A spiccare tra i diciotto nomi europei Under 14 impegnati in Slovenia nei giorni scorsi per la prima tappa del 2017 dell’Ettu Development Camp c’è anche quello della calabrese Miriam Benedetta Carnovale, fuoriclasse del ping pong vibonese, accompagnata dal tecnico federale Domenico Ferrara.

Miriam, sempre più azzurra. Ancora una volta dunque la Carnovale si veste di azzurro per oltrepassare i confini nazionali.

Per la giovane calabrese un’altra opportunità di crescita e perché no di mettere in mostra il proprio talento.

L’atleta calabrese inoltre non è nuova a queste esperienze in nazionale. Ha già partecipato a tornei internazionali e stage che le hanno quindi permesso di crescere professionalmente.

Duro allenamento. Un’esperienza significativa e impegnativa quella svolta in Slovenia. Un duro lavoro diviso tra l’allenamento mattutino, pomeridiano e serale e le varie tecniche per analizzare abilità specifiche tra cui posizionamento, spostamento laterale, presa di iniziativa dell’avversario.



Un’esperienza di condivisione di idee e soluzioni non solo tra i giovani campioni partecipanti ma soprattutto per i coach che hanno accompagnato gli atleti.

