Ternana-Catanzaro, valida per il penultimo turno del campionato di Serie B, ha visto trionfare i padroni di casa per 1 a 0 sui giallorossi. Le Aquile, a seguito della sconfitta, abbandonano le speranze di poter arrivare quarti in classifica e saltare il primo turno dei playoff. Mister Vincenzo Vivarini, nella conferenza stampa del post partita, ha commentato: «È stato un match complicato sin dall’inizio. A livello atletico abbiamo accusato queste gare ravvicinate, una cosa che avevo già notato durante gli allenamenti ma pensavo che si potessero recuperare energie».

«A causa del caldo oggi è andata in scena una gara di poco ritmo da parte di entrambe le squadre, ma noi non siamo stati bravi né in fase offensiva né in fase di non possesso. Si tratta di un match da archiviare». Ha continuato l’allenatore giallorosso.

«Da partita non traiamo nessun tipo di insegnamento – prosegue -. L’unica cosa che ci deve far capire è che dal punto di vista atletico non siamo perfetti e che andiamo incontro a diverse difficoltà. Noi siamo una squadra molto organizzata, ma quando veniamo meno in alcune situazioni e tendiamo a difenderci in zone basse gli avversari diventano pericolosi. Sbagliando una minima cosa abbiamo preso gol»

Infine conclude parlando dei suoi e della condizione con cui si andranno ad affrontare i playoff: «Bisogna cercare di dare più minutaggio a chi ha giocato poco. Erano tutti un po’ stanchi, Vandeputte ha un fastidio all’adduttore mentre Iemmello ha recuperato poco dalla partita di mercoledì».