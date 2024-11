L'allenatore del Cosenza William Viali, ha parlato in conferenza stampa, al termine della partita che ieri la squadra rossoblù ha perso per 1-0 al “Liberati” di Terni, contro rossoverdi padroni di casa guidati in panchina da Roberto Breda.

Le parole di Viali

«Sono inaccettabili i primi venti minuti del secondo tempo, dopo aver iniziato bene il match siamo rientrati in campo malissimo nella ripresa. Personalmente – spiega Viali – posso parlare solo per oggi, siamo una squadra che se la può giocare con tutti, ma che ha troppi alti e bassi».

«In un finale di campionato come questo dove tutti si giocano obiettivi delicati - ha proseguito il tecnico del Cosenza -, più che tatticamente serve il giusto approccio mentale. Con i cambi ho cercato di cambiare l’inerzia dell’inizio ripresa e ci eravamo riusciti, perché abbiamo subìto il gol nel momento in cui stavamo uscendo dalle difficoltà. Abbiamo avuto nel finale delle occasioni per raddrizzare il risultato, però non ci siamo riusciti ed era un match da non perdere a tutti i costi. La Ternana ha preso coraggio dal nostro pessimo approccio alla ripresa».