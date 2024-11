Conferma importante per la Vibonese che ha annunciato il rinnovo di Pietro Terranova. L’attaccante andrà dunque a consolidare il reparto avanzato rossoblù. Tra le sue qualità il tiro dalla lunga distanza sia di destro che di sinistro. Due stagioni con la maglia dell’FC Lamezia Terme, poi lo scorso anno il trasferimento a Vibo Valentia. Per lui, giocatore di categoria da più di 50 gol in D, da menzionare anche un’esperienza in Serie C con il Picerno e in National League di Gibilterra.

