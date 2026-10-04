Una Vibonese matura, solida e spietata continua la sua marcia nelle zone alte del girone I di Serie D. Nel sesto turno di campionato, i rossoblù hanno conquistato al "Luigi Razza" il terzo successo consecutivo superando il Praiatortora nel derby calabrese per 2-0, grazie ai sigilli di Marsico e Castro (un gol per tempo). Un risultato pesante che regala al gruppo di mister Sasà Marra il secondo posto in classifica e infligge la prima sconfitta stagionale agli ospiti, mettendo il miglior punto esclamativo prima dell'imminente scontro al vertice contro la capolista Reggina.

L'analisi del mister

Nel post-partita è un Sasà Marra ampiamente soddisfatto, ma estremamente lucido, quello che si presenta in sala stampa per analizzare la prestazione dei suoi: «Cercheremo di fare il meglio in tutte le partite, senza dimenticare che questa è una squadra nuova e che ha pareggiato contro il Siracusa, uscendo tra gli applausi e il rispetto dei suoi tifosi che stanno capendo l'impegno settimanale. Sono contento che da tre domeniche troviamo la via della vittoria, senza peraltro subire reti, ma abbiamo affrontato una squadra ostica e che ci ha messo sotto per alcuni tratti del match. Noi però abbiamo concesso pochissimo e, al tempo stesso, abbiamo creato tante occasioni: già nel primo tempo potevamo avere più di un gol».

La svolta tattica e mentale

Oltre alla porta inviolata per la terza gara di fila, la risposta più confortante per l'allenatore arriva dalla tenuta mentale nei momenti di pressione avversaria e dalla personalità mostrata nei singoli reparti: «Anche in fase di sofferenza la squadra ha dimostrato unità, grazie anche alla qualità dei nostri palleggiatori. Quando sono arrivato qui, il primo intento era quello di far diventare la Vibonese una squadra».

Testa al derby contro la corazzata Reggina

Con questi tre punti la piazza rossoblù continua legittimamente a sognare. La testa, ora, va subito all'altro attesissimo derby calabrese di domenica prossima in casa della Reggina, una sfida che metterà di fronte la prima e la seconda della classe in un match dal sapore d'altissima quota.