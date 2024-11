L'annuncio era nell'aria e ora è ufficiale: Thiago Motta non allenerà il Bologna la prossima stagione. Il tecnico italo brasiliano in mattinata ha salutato i rossoblù e si appresta a firmare con la Juventus. L'accordo con i bianconeri potrebbe trovare l'ufficialità già nelle prossime ore.

«Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla società l'intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909». Dettaglio che dettaglio non è: il contratto è in scadenza al 30 giugno e quindi il tecnico che ha condotto il Bologna in Champions League è libero di accettare nuove sfide.