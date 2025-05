Portesi in cima alla classifica settimanale dei migliori tre, autore di una tripletta che vale uno storico accesso ai play off. Sul podio anche Hugo Bargas del Gioiosa Ionica

Giunge al termine uno dei campionati di Promozione B più entusiasmanti degli ultimi anni. Domenica si è giocata l'ultima giornata di campionato che ha decretato anche gli ultimi verdetti, e di certo non sono mancate le sorprese. Insieme alla regular season, si congeda anche la top 3 della redazione sportiva di LaC News24, giunta al suo ultimo podio settimanale.

Scelti i tre migliori giocatori della domenica secondo il seguente criterio: dieci punti per i primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

In cima all'ultima top 3 della stagione figura Thiago Portesi. L'estroso fantasista del San Nicola-Chiaravalle è il trascinatore dell'ultimo scorcio di stagione e domenica, con una tripletta ai danni del già retrocesso Caraffa nel pirotecnico 3-5, ha contribuito all'accesso di uno storico play off dopo una corsa folle durata per tutto il campionato di ritorno.

Al secondo posto ecco Hugo Bargas del Gioiosa Ionica, doppietta contro l'Atletico Maida che ha contribuito al terzo posto e dunque al play off casalingo.

Chiude il podio un giovane che nelle ultime settimane si è messo in luce: Luca Favata. Il classe 2005 del Guardavalle anche nell'ultimo turno è stato straripante, fornendo due assist. Un talentino che il club giallorosso si deve tenere stretto.