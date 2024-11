Quel pallone finito in fondo alla rete ad un soffio dalla conclusione del match ha mandato in delirio la tifoseria del Cosenza. All'uscita dallo stadio, i sostenitori si sono spontaneamente riversati nelle strade per cori e caroselli di auto e bandiere. Per coronare il sogno del ritorno in cadetteria bisogna superare l'ultimo ostacolo, il Siena, nella finale di Pescara. La città abruzzese richiama alla mente l'emozionante ricordo dello spareggio salvezza vinto nel 1991 contro la Salernitana grazie ad una rete di Gigi Marulla. Facile prevedere un afflusso record di supporters rossoblù sugli spalti dell'Adriatico.