Sfortunata la prima uscita stagionale del Crotone. La formazione pitagorica saluta di già la Tim Cup. Contro la Casertana finisce ai rigori. Decisivi gli errori dagli undici metri di Salzano e Torregrossa

CROTONE - Buona prestazione del Crotone nella prima gara ufficiale della stagione. Male il risultato. Nel mezzo tanta sfortuna. I rossoblu' di Drago creano tante occasioni ma è la Casertana a passare il turno di Tim Cup. Pronti via e Drago deve rinunciare a Dezi per infortunio. Nella prima frazione i ritmi non sono alti ma gli squali creano la miglior occasione con De Giorgio, palla di poco alta. Nella ripresa i rossoblu dominano ma Fumagalli compie due miracoli su Torregrossa e salva anche su Ricci. Dopo i supplementari si va ai rigori. Salzano e torregrossa falliscono il penalty e la Casertana passa il turno. Di seguito il gabellino riassuntivo:

CROTONE: Bajza, Cane, Claiton, Ferrari, Martella, Suciu, Minotti, Dezi (8'pt Salzano), Ricci, Padovan (10'st Torregrossa), De Giorgio (39'st Oduamadi). A disp: Secco, Cremonesi, Gigli, Zampano, Galardo, Berardocco, Saric, Torromino, Tripicchio. All. Drago

CASERTANA: Fumagalli, Brunno, Bianco, Carrus, Idda, D’Alterio, Alessandro, Marano, Cissè (38'pt Antonazzo), Mancino (17'st Alvino), Cruciani (34'st Chiavazzo). A disp: D’Agostino, Rajcic, Conti, De Marco, Tito, Pontiggia, Cunzi, Diakite. All. Gregucci

Ammoniti: Bianco (Ca), Marano (Ca)

Sequenza rigori: Suciu gol, Ricci gol, Ferrari gol, Salzano palo, Torregrossa parato Carrus gol, Bianco gol, D'Alterio parato, Alessandro gol, Chiavazzo gol