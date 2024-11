Si comincia a fare sul serio. Primo impegno ufficiale dell’anno. I lupi ospitano l’Alessandria, mentre i biancorrossi sfideranno a domicilio il Padova

E’ la vigilia di Alessandria - Cosenza. O meglio Cosenza - Alessandria. Primo turno di Tim Cup, la coppa Italia dei grandi che domani sera alle 20:30 al “San Vito-Marulla” darà il via ufficialmente alla nuova stagione rossoblu. Per via di alcuni lavori di ristrutturazione del “Moccagatta”, il match si gioca nello stadio calabrese e non in quello piemontese.

I Fontana boys ospitano dunque la finalista degli ultimi play off di lega pro presi con il Parma. Il tecnico dei lupi ritrova in panchina Loviso e Bruccini, ultimi arrivati in casa Cosenza. per loro, tuttavia, probabile panchina. Assenti certi Baclet, Idda e Statella ancora alle prese con la pubalgia. Stasera in campo anche il Rende. I biancorossi sfideranno il Padova a domicilio.

Salernitana e Brescia attendono

In caso di passaggio del turno, il prossimo 6 agosto il Cosenza incontrerebbe la Salernitana, mentre il Rende troverebbe il Brescia. Entrambe in trasferta.