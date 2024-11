L’atleta di Taurianova porta a casa due medaglie in occasione della manifestazione nazionale che si è svolta a Novara

Continua a ottenere brillanti risultati e anche quando non riesce a vincere l’oro, ha modo di mettersi al collo una medaglia. Al di là del piazzamento, Enza Petrilli conferma il proprio valore. E allora la fatica negli allenamenti, la passione che ci mette e la bravura si vedono puntualmente. In occasione dei tricolori indoor paralimpici di tiro con l’arco, l’atleta di Taurianova, argento olimpico in carica, ha portato a casa due medaglie. La manifestazione si è svolta a Novara e ha avuto inizio con l’assegnazione dei titoli di classe. Nella categoria ricurvo open femminile la Petrilli, che fa parte delle Fiamme Oro, si è classificata al terzo posto 536 punti, alle spalle di Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) con 579 e di Veronica Floreno (GSPD) con 544.

Il giorno successivo ecco l’assegnazione dei titoli italiani Assoluti. Qui è tornata protagonista ancora Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) la quale ha tolto il titolo nazionale proprio alla campionessa uscente Enza Petrilli con il risultato finale di 7-3. Resta, come si diceva, la soddisfazione per l’atleta reggina di aver arricchito ulteriormente il proprio palmares e non è certo finita qui.