La passione e la tenacia sono due elementi chiave per uno sport che sta trovando una buona fetta di appassionati nel corso del tempo. Il tiro dinamico sportivo piace sempre più per la concreta capacità di agire in sicurezza all’interno di un circuito stabilito, utilizzando le tecniche più adatte proprio in base al tipo di esercizio da affrontare.

Nelle prossime ore le attenzioni in Calabria saranno rivolte tutte presso il centro “Il Tiro” di Torano Castello ben curato da Giampaolo Brunetti, unico istruttore federale Coni della provincia di Cosenza, che nel weekend accoglierà la quinta prova del campionato federale Macro area 7 Calabria, sotto l’egida della FITDS. Un evento importante, nella media valle del Crati, che ospiterà circa cinquanta tiratori, tra appassionati calabresi e anche siciliani, che potranno così verificare con mano l’ottimo lavoro all’interno dello stesso centro.

La competizione vedrà come Francesco Aiello come match director e share designer, riuscendo a programmare e organizzare nei minimi dettagli tutto il percorso di gara dei tiratori, che potranno agire con la massima sicurezza, cercando di conquistare il trofeo che prevede 8 stages, 155 colpi e 755 punti.

La prova del campionato federale di tiro dinamico consentirà così di allargare gli orizzonti verso uno sport di base particolarmente seguito per la vivacità dell’azione. Il movimento del tiratore, infatti, sarà ben valutato attraverso i vari tipi di bersagli con le diverse distanze, sondando inoltre una certa libertà di interpretazione per risolvere i vari percorsi effettuando un tiro preciso. Il tutto, sempre agendo in sicurezza, e sapendo abbinare la giusta precisione stilistica anche a una questione di tempi non indifferente.

Per il club del “Tiro” che nel 2009 aveva aperto le sue attività a Marano Marchesato e, un anno fa, si è collocato a Torano, a due chilometri proprio dall’uscita autostradale, sarà questo un bel banco di sfida per proiettarsi con sempre maggior fiducia verso il futuro. Sono già in cantiere, per le prossime settimane, altre competizioni che potranno così aumentare l’interesse intorno a questa disciplina e in generale verso le attività di tiro.