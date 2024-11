Solo un sesto posto per il calabrese (di Rende) Giovanni Tocci, in coppia con Lorenzo Marsaglia nella gara del trampolino da 3 metri. Gli azzurri hanno ottenuto 388.05 punti, con la medaglia d’oro che è stata conquistata con 467.2 punti dalla coppia cinese formata da Zongyuan Wang e Siyi Xie, seconda posizione per gli Stati Uniti che con il duo formato da Andrew Capobianco e Michael Hixon che hanno totalizzato 444.36 punti. Terzo gradino del podio per la Germania: Patrick Hausding e Lars Rudiger si sono fermati a 404.73 punti. Gli azzurri hanno disputato una buona gara nel complesso, ma per una medaglia sarebbe servito di più.

La gara

Poche le emozioni che Tocci e Marsaglia regalano nei primi due tuffi obbligatori. È invece la coppia cinese ha mostrare sin da subito di voler conquistare il gradino del podio più alto. Buono l’avvio anche della coppia statunitense che blinda la seconda posizione. Si lotta per il terzo posto, con gli azzurri che sono protagonisti di un buon quarto tuffo, totalizzando 80.58 punti, potandosi a 7.23 lunghezze dal gradino più basso del podio olimpico. Tocci e Marsaglia sbagliano però gli ultimi due tuffi. Ne approfitta dunque la Germania che chiuderà terza.