Il primo atto della stagione agonistica 2019-2020 della Tonno Callipo Volley sarà domenica 25 agosto con il raduno degli atleti disponibili.

Non ci saranno i Nazionali

Saranno presenti i giocatori che compongono già il roster giallorosso ad eccezione dei tre impegnati con le rispettive Nazionali: l’americano Defalco, il francese Chinenyeze e il tedesco Hirsch.

Al completo lo staff tecnico che potrà contare subito sul primo allenatore Juan Manuel Cichello e sull’assistant coach Giancarlo D’Amico, così come sul riconfermato preparatore atletico Pasquale Piraino, che sarà di ritorno dall’esperienza compiuta al seguito dell’Italia nella Volleyball Nations League e alle Universiadi di Napoli.

Ad accogliere la squadra ci sarà il presidente Pippo Callipo insieme al direttore sportivo Ninni De Nicolo, al direttore tecnico Nico Agricola e al team manager Giuseppe De Fina.

Coach Cichello a lavoro

A coach Cichello spetterà, dunque, non solo il compito di migliorare le competenze di ogni singolo giocatore e orientare gli sforzi di tutti nella stessa direzione, ma anche quello di trovare il collante per aggregare e amalgamare queste peculiarità. All’head coach anche il compito di individuare la strategia più congeniale da applicare per trasformare la squadra in un gruppo coeso: le molteplici abilità e attitudini dei ragazzi dovranno essere indirizzate per alimentare unicamente la forza del collettivo.

Il programma della preparazione

Gli atleti arriveranno a Vibo per prendere parte ad una prima fase di lavoro che si svolgerà in città all’interno del PalaValentia e negli impianti sportivi del Popilia Country Resort, in cui si curerà con particolare attenzione la preparazione fisica e la tecnica individuale, per poi passare ad impostare, da fine settembre, il gioco di squadra in vista di una stagione che si preannuncia molto impegnativa.

La programmazione giallorossa prevede otto intense settimane di allenamento e test che sono da considerare determinanti per suscitare l’affiatamento e l’accordo necessari per amalgamare la squadra.

Intanto si sta pensando anche ad un calendario delle amichevoli che la Tonno Callipo dovrà sostenere prima del via del campionato di Superlega.