Scongiurato il doppio addio. Antonio Valentini resta a Vibo. Nei prossimi giorni attese novità importanti in casa giallorossa

VIBO VALENTIA - Gianlorenzo Blengini si presenta ufficialmente a Latina. Il tecnico torinese guiderà il club pontino nella prossima stagione. Dopo tre anni a Vibo Valentia, Blengini saluta quindi la Tonno Callipo, il club che ha scommesso su di lui promuovendolo ad head coach nel massimo torneo pallavolistico italiano. A sorpresa, e questa è una buona notizia per i supporters giallorossi, a Latina non ha messo piede Antonio Valentini. Il giovane tecnico vibonese doc, in un primo momento accostato alla società laziale, rimarrà invece in Calabria. Nel frattempo in casa Callipo sembra che le nubi stiano sparendo. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti.