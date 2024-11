Monta il malumore tra i supporters giallorossi sui vari siti e forum dedicati alla squadra vibonese.

VIBO VALENTIA - I tifosi vibonesi e calabresi della Tonno Callipo dicono no alla cessione del titolo. I supporters giallorossi non vogliono proprio perdere l'olimpo della pallavolo. Sui forum e sui guest-book dedicati alla Callipo si alzano venti di protesta. "Siamo arrivati davvero al capolinea?", scrive Ciccio57. "Non ci voglio crederci" posta, invece, un altro tifoso sul muro virtuale a tinte giallorosse. La cessione del titolo a Milano non piace . “Sarebbe il colmo - dice fvm74 - bisogna salvare la nostra dignità che non è in vendita – continua- e poi la chiosa - la tonno è un patrimonio sociale, piu che commerciale". Segnali di disappunto diretti al patron Pippo Callipo che stando a radio mercato però avrebbe già scelto.