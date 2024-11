Il club vibonese chiama Fefè De Giorgi in panchina e Jack Sintini in cabina di regia. Confermati Forni e Gavotto

VIBO VALENTIA - Con una trattativa silenziosa la Tonno Callipo sta per portare a Vibo uno dei migliori tecnici in circolazione ed uno dei palleggiatori con più esperienza in serie A. Si tratta di Ferdinando De Giorgi e Giacomo Sintini. Alle due nuove pedine si aggiungono i confermati Gavotto e Forni.