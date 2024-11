Il patron Pippo Callipo ci starebbe pensando davvero. Ma una parte della tifoseria non vede di buon occhio un così repentino stravolgimento dopo 10 anni di serie A1 maschile.

La notizia c’è. Il dubbio anche. Come quando due genitori sanno di aspettare un figlio ma fino al momento della nascita non ne conoscono il sesso. Maschietto o femminuccia? Questo è il dilemma. Un po come sta accadendo a Vibo Valentia, quartier generale della Tonno Callipo. I supporters giallorossi attendono di capire se il prossimo anno saranno chiamati a tifare per una squadra maschile, come succede da 10 anni a questa parte, o femminile.

Nel primo caso non cambierebbe nulla se non in termini di presenze rispetto all’ultima stagione con l’addio già annunciato di Chicco Blengini in panchina e la probabile partenza di qualche altro big in campo.

D’altronde la confusione regna sovrana nel massimo torneo di pallavolo maschile. Le nuove formule non piacciono, i top players sono migrati altrove, l’appeal si è sciolto come neve al sole.

Qualcosa che ancora, e sottoliniamo ancora, non sta accadendo nella pallavolo femminile, o almeno non con questa velocità. E allora ecco che per far ritornare l’entusiasmo e iniziare una nuova avventura dopo 10 anni, il club del patron Pippo Callipo potrebbe stravolgere tutto togliendo l’azzurro dalle pareti dello spogliatoio per un più femminile rosa.

Stando a spifferi vicini alla società, il "Re del Tonno" ci starebbe pensando davvero. Tanto da trincerarsi nel più stretto silenzio per non prestarsi a facili condizionamenti. A parte della tifoseria, infatti, non piacerebbe un così repentino stravolgimento. A tanti altri , invece, la novità andrebbe benissimo. Per Callipo non sarebbe la prima volta. La maggior parte del personale impiegato nelle sue aziende è infatti composto da donne, perché - ha sempre detto il Presidente - “sanno fare meglio qualsiasi cosa”. Anche entusiasmare una piazza pallavolistica come quella di Vibo?