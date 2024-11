I giallorossi chiudono in tre set Gara 2 della serie dei quarti di finale accaparrandosi il passaggio del turno ai danni della formazione lombarda. Si torna in campo tra una settimana al PalaValentia contro la Conad Reggio Emilia.

Bastano tre set in Gara 2 dei quarti di finale play off alla Tonno Callipo Calabria per avere la meglio sulla Cassa Rurale Cantù al PalaParini, nella cittadina lombarda, e agguantare così la semifinale promozione senza dover giocare l’eventuale terza gara della serie.

Vibo Valentia capitalizza infatti al meglio la vittoria ottenuta al tie break appena tre giorni fa in casa contro la formazione di coach Della Rosa, mettendo a segno il colpaccio con una prova perentoria e autoritaria chiusa in tre parziali e 83 minuti di gioco effettivo.

