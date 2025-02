La 22esima giornata del girone I di Serie D ha sorriso a tre calabresi su quattro.

Prosegue la marcia della Reggina, che schianta 0-4 l’Acireale con doppietta di Barillà e goal di Ragusa e Barranco e continua a tallonare la capolista S

Torna a vincere dopo due weekend il Sambiase: al “D’Ippolito” la truppa di Morelli supera la Sancataldese con i goal di Ferraro e Solomon. Bene anche la Vibonese, che sembra essere tornata ai livelli di settembre e ottobre: 4-0 al Castrum Favara con Alagna protagonista.

Continua a faticare il Locri, sconfitto in extremis a Caltanissetta: la Nissa vince 2-1 con il rigore di Diaz.

Tra le altre, pareggio a reti bianche tra Paternò e Scafatese e importante vittoria esterna del Ragusa: 4-1 al Licata e colpo salvezza attuato.

La top 3 di LaC Sport

Il gradino più alto del podio settimanale è di capitan Nino Barillà. L’highlander amaranto segna il primo e il terzo goal nel 4-0 esterno ad Acireale e dimostra di essere sempre più un fattore con i suoi inserimenti. La sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali nel rush finale.

Doppietta anche per Fabio Alagna: l’ariete rossoblù ci ha preso gusto e ora sale a quota nove goal in campionato. In area di rigore sta diventando un cliente scomodissimo per qualsiasi difesa.

Chiude la top 3 un visitatore abituale di questa rubrica: Luca Ferraro sblocca il complicato match contro la Sancataldese con un siluro imparabile e ora punta la vetta della classifica dei capocannonieri (11 goal, a meno uno da Terranova).