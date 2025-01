In cima al podio settimanale c'è l’attaccante del Soriano, man of the match del Mario Tedesco. Tra i migliori della 17esima giornata anche il centrocampista della Reggioravagnese e il fantasista della Palmese

Ottavo risultato utile consecutivo per la Vigor Lamezia, che sbanca il difficilissimo campo della Rossanese per 0-3; cinquina della Reggioravagnese in casa del San Luca e vetta sempre a meno quattro e, infine, un Praia Tortora che rimanda ancora la prima vittoria in questo 2025.

Succede praticamente di tutto nella diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza con 22 gol segnati e tanti protagonisti che hanno cambiato l'inerzia della gara.

Insieme al resoconto della giornata, ecco stilata come di consueto la top 3 del lunedì, con la redazione sportiva di LaC News che sceglie i migliori tre giocatori del turno appena giocato con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio

In vetta alla top 3, stavolta, c'è una new entry dal momento che spicca più in alto di tutti Iago Beceiro. L'attaccante del Soriano, infatti, è il grande protagonista del Mario tedesco dal momento che ribalta il Praia Tortora siglando una doppietta di pregevole fattura. Prima pareggia con una bella conclusione al volo e poi, al fotofinish, manda in estasi i suoi con un chirurgico calcio di punizione che toglie le ragnatele dell'angolino alto, alla sinistra di Rendic. Doppietta ancora più importante quella dello spagnolo dal momento che permette al Soriano di ritornare alla vittoria dopo quattro giornate.

Il secondo posto è occupato da Crucitti, che si prende così sette punti. Il centrocampista offensivo della Reggioravagnese sigla prima il gol del momentaneo pareggio in casa del San Luca e poi quello della sicurezza (il temporaneo 2-4) per la sua doppietta personale. In mezzo ai due gol tante belle giocate che arricchiscono di qualità la vittoria della squadra di Misiti.

Chiude il podio Le Piane, in giornata di grazia. Il fantasista della Palmese è letteralmente scatenato siglando una tripletta, peraltro contro la sua ex squadra. Un Rende sicuramente modesto, ma ciò non toglie le macroscopiche qualità del giocatore che si porta comunque il pallone a casa.