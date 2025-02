Come ogni settimana, anche in questa ecco la Top 3 del campionato di Promozione A che ha visto disputarsi le sfide valide per la diciannovesima giornata.

Il primo posto è stato conquistato da Alessio Colosimo del Mesoraca. Sua la rete che consente ai crotonesi di portare a casa l’importante vittoria esterna contro la PLM Morrone, una diretta avversaria. Una conclusione chirurgica da fuori area con palla che termina la sua corsa nel sette della porta avversaria, significativa per portare a casa i 3 punti e conservare il 3° posto in classifica.

Secondo posto per Nicola Pio Bonafine, attaccante classe 2007 dell’Altomonte RC. Giovane dalle enormi potenzialità ancora non totalmente espresse, dopo appena 52 secondi, con una coraggiosa conclusione dal limite dell’area grande, la piazza alle spalle del portiere, rete che che porta in dote 3 punti.

Terzo e ultimo posto per Christian Celestino, estroso under classe 2005, atleta della Soccer Montalto. Quando c’è stata la necessità di calciare il penalty “dell’anno” nello scontro diretto contro il VE Rende non ha esitato e con freddezza realizza quella che è, per il momento, la rete del sorpasso che consente alla propria squadra di lasciare l’ultimo gradino della classifica.