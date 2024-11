Ci abbiamo preso gusto: 3 vittorie ed un pareggio per le calabresi. La B C del calcio torna, come ogni lunedì dalle 19.00, felice e propositiva. E se al Mondiale 4 grandi come Argentina, Olanda, Inghilterra e Francia sono già le qualificate per il podio, Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza si candidano a dare voti e prospettive alla Reggina sempre più sognatrice, al Cosenza che non vince ma nemmeno perde ed a Catanzaro e Crotone che diversamente corrono.

L’ora giusta? Le 19,00! Scegli questa pagina per partecipare a quella che sarà, comunque, la Tua diretta!