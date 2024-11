Dopo la pausa, riprende il campionato di Serie B e C. Il giornalista Maurizio Insardà, conduttore del programma LaC Sport, e il suo braccio destro Franco Gagliardi vi danno appuntamento a lunedì 21 gennaio alle 15.00 in diretta e alle 23.30 in replica. Si parlerà delle gare casalinghe di Cosenza e Crotone e delle calabresi di serie C. Ci sarà un’intervista al Presidente Luca Gallo, artefice della rinascita della Reggina, della sorpresa Rende, del Catanzaro che ha fatto il grande colpo di mercato con l’arrivo dell’attaccante ex Reggina Andrea Bianchimano e della brava Vibonese, che riesce sempre a far bene. Ospiti in studio due grandi Presidenti della Calabria: Pippo Caffo e Floriano Noto.