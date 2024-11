Anche oggi, nel lunedì “mondiale” di questo 21 novembre, ritorna La B C del calcio in Calabria in diretta dalle 19 per commentare le vittorie delle calabresi di serie C vista la pausa di serie B. E nel lunedì de LaC News24 e Sport Team Calabria, tornano i temi cari a questo format: diritti e doveri degli addetti ai lavori dello sport più bello e seguito nel mondo. Ma Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti e Mario Ferrantino Cosenza, assieme anche ad Antonello Placanica, direttore di Forza Reggina, non trascureranno la serie B che si è presa, appunto, solo una settimana di riposo. L’ora giusta? Le 19,00! Scegli la piattaforma de LaC news24 per partecipare a quella che sarà, comunque, la tua diretta. Di seguito la diretta prevista alle 19.