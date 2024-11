Con le gare della prima giornata della Coppa Italia tornano in campo i Dilettanti.

Domani a partire dalle ore 15,30 si disputano 18 partite e poi si replica domenica. La manifestazione è riservata alle società di Eccellenza e di Promozione e il primo turno si disputerà nell’arco di tre giornate.

Gare a porte chiuse

Per queste prime due giornate, attenendosi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale della Calabria diretto dal presidente Saverio Mirarchi ha disposto che le gare si disputino a porte chiuse.





Riflettori puntati sulla Vigor Lamezia, che debutta in casa della Rombiolese. Sono tante le ambizioni del blasonato club biancoverde. Il presidente Saladini si è affidato all’esperto tecnico Morgia per portare la squadra in Serie D (in foto).





A scendere in campo c’è l’ambizioso Sambiase, ancora più forte dopo l’acquisto di Lazzarini, ex bomber del San Luca. Giocheranno, fra le tante, anche il Corigliano, la Rossanese, il Locri, lo Scalea e la Paolana e sono diversi i derby in programma.

Le gare della prima giornata

Trebisacce - Corigliano

Rossanese - Juvenilia

Cassano - Morrone

Real S.Agata - Scalea

San Fili - Belvedere

Amantea - Paolana

Garibaldina - Sambiase

Caccurese - Cotronei

Monasterace - Isola C.Rizzuto

Rombiolese - Vigor Lamezia

Caraffa - Sersale

Vallata Torbido - Locri

Gioiosa Jonica - Stilese

Brancaleone - Bovalinese

Melicucco - Palmese

Bagnarese - Gallico Catona

Giorgio - Reggiomedit.

Archi - Boca N.Melito