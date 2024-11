Da Roma sono atterrati direttamente nella Sala Consiliare “Mons. Luisi”, i campioni dell’associazione Thai Boxing Lamezia, dove sono stati accolti con grande orgoglio dal sindaco Mascaro, dal Presidente del Consiglio, Nicotera, dall’assessore allo Sport, Vaccaro, dai Consiglieri e Giunta. Un’accoglienza dal sapore familiare per sottolineare la gratitudine di una città intera per tutti i campioni lametini che, grazie a sacrifico, costanza e passione, sono rientrati a casa con importanti riconoscimenti sportivi.

Medaglie al collo, sorriso sulle labbra ma soprattutto grande umiltà, gli atleti del maestro Giovannino Longo hanno ricevuto il plauso di tutti i presenti. Sono rientrati dal campionato nazionale lega italiana “Muay thai" portando a Lamezia Terme ben 9 titoli italiani con i campioni: Matteo Stella; Riccardo Mete; Francesco Villella; Domenico Villella; Alessandro Chieffallo; Danilo Crocco; Arianna Mancuso. Due invece, sono stati i titoli junior con Matrella Nicola e Settimo Marcello.

Il titolo di vicecampione italiano è stato inoltre conquistato da Manuel Gentile. Non vittoriosi sul campo ma con grande prova affrontata, Tassone Francesco, Tutino Salvatore, Francesca Macchione, Diego Ferraiuolo e Nicola Rotundo ai quali va un profondo ringraziamento. A prendere la parola presso palazzo di città per primo, è stato proprio il maestro Longo che ha ripercorso la storia di questa importante disciplina sportiva ricordando come solo dieci anni fa, tutto ciò non era neanche immaginabile.

«Sono orgoglioso dei miei ragazzi - ha dichiarato il maestro– per tutto l’impegno profuso ma soprattutto per la loro straordinaria capacità di dedicarsi all’antica arte marziale si, con sacrificio, ma anche e soprattutto con entusiasmo e passione. Sono onorato per l’accoglienza ricevuta e per la condivisione dei traguardi raggiunti certo che, partiremo per il prossima sfida nazionale, accompagnati da tutta la nostra città. Nella disciplina Muay thai sono racchiuse già nella sua nomenclatura, i concetti di lotta, unione e libertà, proprio la sfera semantica utilizzata dal sindaco Mascaro per salutare i campioni della Thai Boxing Lamezia ed incoraggiarli a proseguire lungo il cammino intrapreso, lottando per realizzare i propri sogni, con la forza dell’unità del gruppo, per diventare uomini liberi per cultura ed umanità».

Un grande plauso è giunto dal presidente Nicotera che ha omaggiato campioni lametini con un simbolo della città che ha chiesto loro, di portare sempre con sé, con un necessario senso di appartenenza.

Ed il grazie per il traguardo raggiunto è arrivato anche dall’assessore allo Sport, Luisa Vaccaro che ha rimarcato il valore della modestia in loro riscontrato, e che fa di un campione, un vero fuoriclasse sul campo di battaglia sportivo quanto e soprattutto nelle sfide più ostiche della vita. Ai ragazzi della Thai Boxing Lamezia un in bocca al lupo di tutta l’amministrazione Comunale di Lamezia Terme.