Allo "Sciorba" di Genova la squadra allenata da Umberto Scorrano subisce un passivo pesante quanto eccessivo per quanto si è visto in campo

Il sogno della Calabria Under 19 di vincere il Trofeo delle Regioni si interrompe all'ultimo atto. Nella finale della 60esima edizione della competizione è infatti il Piemonte VdA conquistare la coppa. I ragazzi calabresi cedono ai pari età della selezione composta da under 19 piemontesi e valdostani per 4-1. Un passivo pesante quanto eccessivo per i calabresi protagonisti comunque di una buona prova ma forse poco incisivi (e fortunati) sotto porta.

Il match giocato al campo sportivo "Sciorba", tra calabresi e piemontesi, inizia con la formazione messa in campo da Umberto Scorrano che sin da subito prova a prendere in mano il controllo delle operazioni. La Calabria ci prova ma dall'altro lato il Piemonte non resta certamente a guardare: ne esce fuori un avvio di partita piacevole e pimpante. Al 10' il direttore di gara, Crova di Chiavari, concede un calcio di punizione in due in area per un tocco con le mani del portiere Romanin su un retropassaggio di un suo compagno di squadra. Il tiro da fermo di Billetta va però a sbattere sulla barriera.

Al 13' il Piemonte si porta in vantaggio: Luca Ventre si lancia in ripartenza e da fuori area fulmina Mileto. Nell'occasione disattenta la difesa calabrese con il classe 2005 piemontese bravo ad approfittarne. Al 16' Billetta prova da fuori ma trova la respinta del portiere avversario, nel corso della stessa azione arriva anche la conclusione di Costanzo: il pallone è alto sopra la traversa piemontese. La Calabria crea ma il Piemonte è cinico: al 21' Lischetti dalla distanza trova l'angolino. Nulla puo' fare Mileto. Per il Piemonte due tiri e due gol.

Al 34' la Calabria accorcia le distanze: Scarcella pennella per Calabrò che non si lascia pregare e realizza così il suo terzo gol nel Torneo. Niente male per il classe 2006 in forza alla Rossanese. Il primo tempo si chiude qui.

La seconda frazione di gioco inizia nel peggiore dei modi per la selezione calabrese con il Piemonte VdA che trova il terzo gol con Botasso (9'), nonostante il momento positivo per gli uomini di Scorrano. Il tris piemontese affonda la Calabria che subisce anche la quarta marcatura con Morganti alla mezzora. La gara non ha più storia. L'ultimo episodio degno di nota arriva nel secondo dei cinque minuti di recupero con gli animi che si accendono e Tutino per la Calabria e Cassetta per il Piemonte VdA che finiscono anzitempo negli spogliatoi: cartellino rosso per loro. Il sogno della Calabria si spegne dunque con il triplice fischio, ma per i ragazzi di Scorrano resterà comunque un Torneo delle Regioni da ricordare e per il movimento dilettantistico giovanile calabrese un punto di partenza.

Il tabellino

CALABRIA-PIEMONTE VDA 1-4 (pt 1-2)

CALABRIA: Mileto, Scarcella, Marino, Billetta, Michelli (22’ st Falbo), Calabrò (36’ st Meskar), Costanzo (10’ st Politano), Silvagni, Frasson, Tutino, Sarpa. All. Scorrano

PIEMONTE VDA: Romanin, Chesta (5’ st De Simone), Cassetta, Giovannini, Borin, Birtolo (24’ st Biondo), D’Ambrosio (17’ st Giraudo), Ventre (39’ st Ferrari), Botasso, Morganti, Lischetti (29’ st Deljallisi). All. Storgato

ARBITRO: Sig. Crova (sez. Chiavari). ASSISTENTI: Sig. Botto (sez. Genova) e Sig. Poggi (sez. Genova)

MARCATORI: 14’ pt Ventre (P), 22’ pt Lischetti (P), 35’ pt Calabrò (C), 9’ st Botasso (P), 30’ st Morganti (P)

AMMONITI: Romanin (P), Scarcella (C), Michelli (C), Silvagni (C), Lischetti (P), Falbo (C), Deljallisi (P), Mazzone (C). ESPULSI: al 48’ st Cassetta (P) e Tutino (C) per reciproche scorrettezze

Le dichiarazioni di Mirarchi

“C’è da essere felicissimi di quanto fatto dai ragazzi, sono stati eccezionali ed hanno regalato un sogno alla Calabria, senza doversi rimproverare nulla. Hanno sicuramente pagato l’aspetto fisico e la stanchezza di questi giorni, ma si sono battuti dando linfa vitale al movimento dilettantistico calabrese che da qui deve ripartire per crescere e migliorare sempre di più». È quanto affermato dal presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi nell’immediato post-partita.