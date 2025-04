A Letojanni, in provincia di Messina, la selezione del Piemonte-Valle d’Aosta si aggiudica per 4-1 i quarti di finale. Con questa sconfitta termina ufficialmente l’avventura calabrese alla competizione in corso di svolgimento in Sicilia

Si chiude ai quarti di finale il cammino della Rappresentativa Under 15 della Calabria al Torneo delle Regioni 2025, in corso di svolgimento in Sicilia. A Letojanni, in provincia di Messina, la selezione allenata da Francesco Corosiniti è stata sconfitta per 4-1 dai pari età del Piemonte-Valle d’Aosta, dicendo così addio alla competizione nazionale di calcio dilettantistico giovanile.

Una partita che aveva lasciato ben sperare nel primo tempo, chiuso sull’1-1 grazie alla rete di Costanso, bravo a ristabilire la parità dopo il vantaggio iniziale degli avversari firmato da Cammarata in rovesciata. La Calabria ha mostrato buone trame di gioco e spirito di sacrificio, tenendo testa a una formazione ben organizzata.

Nella ripresa, i ragazzi di Corosiniti hanno provato a spingere alla ricerca del gol del sorpasso, ma al 24’ il Piemonte-Valle d’Aosta ha colpito con il gol del 2-1 messo a segno da Camoriano, spezzando l’equilibrio. Nei minuti finali, complice anche un pizzico di sfiducia, i calabresi hanno subito altre due reti (Dierna e Musso) che hanno fissato il risultato sul definitivo 4-1.

Con questa sconfitta termina ufficialmente l’avventura della Calabria al Torneo delle Regioni 2025. Dopo le eliminazioni nella fase a gironi delle selezioni Under 19, Under 17 e Femminile, l’Under 15 era rimasta l’unica rappresentativa ancora in corsa. Il sogno di portare avanti i colori della regione svanisce dunque ai quarti, ma resta il valore di un’esperienza importante per la crescita dei giovani calciatori calabresi.

Per la Calabria sarà ora tempo di bilanci e riflessioni, ma anche di ripartenza, con la consapevolezza di avere comunque un buon serbatoio di talenti su cui continuare a lavorare per il futuro.

Il tabellino

PIEMONTE VDA-CALABRIA 4-1

PIEMONTE VDA: Cordero, Di Masi, Abebaneria, Zanini, Cammarata (st 21' Dierna), Rua (st 23' Tonin), Bergamini (st 10' Camoriano), Cocciolo (st 1' Scelfo), Giolitti (st 17' Argenta), Barberis (pt 28' Caramassi), Koshena (st 25' Musso). A disp. Benevento, Bennati. All Di Nuovo

CALABRIA: Zagari, Provenzano, Lagana (st 29' Perri), Cairo, Sacca, Costanso (st 25' Tidula), Fusaro, Mangiola, Puccio (st 29'Casaula), Mastroianni (st 11' Sica), Andzilewko (st 20' Selvaggi). A disp. Santoro, Laugelli, Lo Bianco. All Corosinti

MARCATORI: 29' pt Cammarata, 37' pt Costanso (C), 24' st Camoriano, 32' st Dierna, 34' st Musso

AMMONITI: pt 5' Zanini (P)