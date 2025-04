Al “Comunale” di Canicattini Bagni si è giocata ieri l’ultima giornata del girone eliminatorio. Avversario di turno è la Puglia ed in tutte le categoria è tutto in bilico per quel che riguarda il passaggio del turno eliminatorio.

Ad aprire la giornata, come consuetudine, sono le selezioni Under 15 con i ragazzi di Mister Corosiniti che con il pareggio maturato al termine dei 70 minuti di gioco centrano la qualificazione come terza migliore seconda. Una gara ben giocata da capitan Fusaro e compagni che vanno subito vicino al gol con una traversa di Saibo e poco dopo passano in vantaggio con un bel colpo di testa di Saccà sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa il pareggio della Puglia con Gernone e gara che si accende con occasioni da ambo i lati. Al triplice fischio c’è da attendere i risultati dagli altri campi e la festa può iniziare: la Calabria per il nono anno consecutivo porta una squadra ai quarti di finale grazie al piazzamento tra le migliori seconde.

Subito dopo è il turno della Under 17 che si trova di fronte una squadra davvero forte, con delle individualità di indubbia qualità. Pronti, via e Soldano dalla distanza trova l’incrocio dei pali su cui nulla può Cullice. Pochi minuti dopo è Sall a trasformare un rigore per atterramento di un compagno. La Calabria reagisce e con Chirico accorcia le distanze su calcio di rigore concesso per fallo di mano. Nella ripresa sale in cattedra Keita: il ragazzo pugliese realizza una doppietta con due accelerazioni devastanti regalando alla Puglia il passaggio del turno. Per i ragazzi di Mantuano tante recriminazioni, soprattutto per le occasioni sciupate nella gara contro la Liguria che avrebbero certamente fatto raccontare una storia diversa.

La Femminile di Mister Ramunno dopo la sconfitta contro la Liguria ha l’obbligo di battere le avversarie con almeno due reti di scarto per poter accedere alle fasi finali. Capitan Carelli e compagne scendono in campo determinate e vogliose ma davanti si trovano una Puglia ordinata e combattiva. La gara non regala tante emozioni se non una traversa della giocatrice pugliese Elia nella ripresa. La gara termina a reti inviolate ed anche le ragazze calabresi devono abbandonare la competizione.

Nell’ultima gara della giornata i ragazzi di Mister Nocera avrebbero dovuto vincere con almeno tre gol e sperare in qualche risultato clamoroso tra Liguria e Molise. Una gara maschia, intensa e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Poche le azioni degne di nota se non per la rete che rompe l’equilibrio arrivata a dieci minuti dal termine grazie ad un tap-in di Camara sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’arrembaggio finale della Calabria non produce gli effetti sperati ed anche capitan Calabro e compagni devono abbandonare il torneo.

Le parole di Mimmo Fiorino

A fine giornata il Coordinatore Tecnico delle Rappresentative Domenico Fiorino analizza il risultato ottenuto: «Sono contento per il risultato ottenuto dalla Under 15, categoria che esprime diverse individualità messe bene in campo dallo staff tecnico. Molti degli addetti ai lavori in tribuna testimoniano la qualità che abbiamo in Calabria, sta a noi valorizzarlo al meglio. Purtroppo con l’Under 17 abbiamo trovato un avversario più pronto che ci ha concesso pochi spazi e messo in mostra dei talenti di cui sentiremo parlare, ma vanno ringraziati sia lo staff tecnico che i ragazzi per l’impegno e la dedizione con cui hanno provato a regalarci la gioia della qualificazione. C’è del rammarico per l’eliminazione della Femminile poiché con una rosa composta da molte giovanissime abbiamo disputato due ottime gare dove è mancata la fortuna. L’Under 19 ha compromesso il Torneo con la sconfitta della prima giornata che ha obbligato i ragazzi a prestazioni intense e mentalmente poco serene. Sono contento che tutte le selezioni abbiano comunque messo in campo determinazione e voglia di fare bene, onorando in ogni partita la maglia che hanno indossato e ben rappresentando l’intera Regione. Ora tiferemo tutti insieme per i ragazzi di Corosiniti e per La Giovane Calabria».