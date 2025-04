In Sicilia bene la prima giornata della competizione per le selezioni calabresi Under 15 e Under 17, sconfitta per la squadra Under 19 di mister Nocera. Oggi la seconda giornata: in campo (alle 14.30) anche la Femminile

Si è disputata ieri la prima giornata di gare del Torneo delle Regioni 2025 con la Calabria che ha portato a casa due vittorie ed una sconfitta al temine delle tre gare disputate al “Consales” di Rosolini. In campo Under 15, Under 17 ed Under 19 con la femminile che osservava il turno di riposo previsto per il triangolare.

Una giornata in chiaroscuro, dunque, per La Giovane Calabria dove le rappresentative più giovani regalano sorrisi mentre rimane l’amaro in bocca per l’inattesa battuta d’arresto della selezione maggiore. Domani al “Comunale” di Pozzallo si giocherà contro la Liguria.

Poker dell’Under 15

Alle 9:30 in campo i ragazzi di Mister Corosiniti che dopo qualche minuto di studio dell’avversario, iniziano a prendere il possesso del gioco andando due volte vicino al gol con Conteh e Provenzano i cui tentativi si infrangono sulla traversa. Al 27’ il vantaggio della Calabria con Fusaro che di testa appoggia in rete su una bella assistenza di Zapata. Qualche minuto dopo il raddoppio con Mangiola che è lesto a riprendere la ribattuta del palo su tiro di Fusaro ed a battere per la seconda volta il portiere avversario. La prima frazione di gioco termina con il doppio vantaggio calabrese. Nella ripresa il leit motiv della gara non muta, con la Calabria che trova la terza rete grazie al subentrato Andzilewko ed il poker con Selvaggi. Partita impeccabile per capitan Fusaro e compagni che dimostrano grandi qualità tecniche ed un gruppo di grandi prospettive.

Vincono gli under 17 calabresi

Alle ore 11:30 è scesa in campo la formazione di Mister Mantuano e la partita inizia subito con grandi emozioni. Pronti, via e Chirico trova il vantaggio con un bel tiro che termina la sua corsa sotto l’incrocio della porta avversaria. Nemmeno il tempo di festeggiare ed il Molise trova il pari con Tanferna, abile ad approfittare di un intervento fuori tempo di Pallone. La gara è giocata su buoni ritmi e le squadre dimostrano intensità e tanta fisicità. L’equilibrio lo spezza Zapata che si invola sulla sinistra, salta un paio di avversari ed a tu per tu con il portiere trova l’angolo giusto per la festa calabrese. Il primo tempo si chiude con la Calabria in vantaggio e nella ripresa subito Chirico trasforma con freddezza un rigore procurato dal neo entrato Macrì. A questo punto il Molise spinge con grande caparbietà trovando prima la rete che dimezza lo svantaggio con il colpo di testa di Esposito e poi il pareggio con Longobardo su rigore. La doccia fredda non cambia la testa dei ragazzi calabresi che si riportano in avanti alla ricerca del vantaggio. Il neo entrato Imeneo con una poderosa azione sulla destra viene atterrato in area e l’arbitro non può che decretare il terzo rigore della giornata. Ancora Chirico, ancora rete e tripletta personale per il capitano. Qualche minuto più tardi è l’eurogol di Deodati a chiudere definitivamente l’incontro: punizione dalla distanza, sponda di Jatta e Deodati con una stupenda rovesciata trova l’incrocio dei pali tra gli applausi di tutti i presenti. Da qui in avanti il Molise riprende ad attaccare ma la Calabria tiene bene sfiorando in un paio di occasioni la sesta rete. Al triplice fischio festa meritata per tutti i ragazzi e lo staff tecnico.

Esordio amaro per l’Under 19 di Nocera

Nel pomeriggio, alle 17, in campo la formazione di Mister Nocera. I vice campioni in carica approcciano male la gara andando subito sotto grazie alla rete di testa di Merolla sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Calabria reagisce bene e pochi minuti dopo riporta in equilibrio la gara grazie a Stefano che deve solo spingere in rete un bellissimo assist di Calabro. Una gara maschia, giocata a ritmi elevati da parte del Molise e probabilmente è stato questo il fattore determinante nell’arco dei 90 minuti. Alla mezz’ora il rigore realizzato da Colato permette ai molisani di tornare in vantaggio e di chiudere avanti la prima frazione di gioco. Nella ripresa il pallino del gioco l’ha in mano la Calabria con il Molise che riparte sempre in maniera insidiosa. Le occasioni più clamorose capitano sui piedi di Battaglia, fuori di poco da pochi passi, e di Stefano, su cui il portiere molisano compie un autentico miracolo. Gara molto spezzettata per via dell’agonismo dei protagonisti in campo e nonostante l’ultimo quarto d’ora in superiorità numerica, la Calabria non riesce a raddrizzare l’incontro. Al triplice fischio dell’arbitro meritati applausi per il Molise mentre per la Calabria solo la voglia di ritornare in campo e dimostrare il proprio valore, a partire dalla gara contro la Liguria, un vero e proprio scontro da dentro o fuori.

I tabellini

CALABRIA U15 – MOLISE U15 4-0 (2-0)

Calabria U15: Murdaca, Provenzano (dal 13’st Tidula), Cairo (dal 21’st Casaula), Saccà, Puccio, Laganà (dal 13’st Costanso), Conteh (dal 25’st Sica), Mastroianni (dal 1’st Andzilewko), Selvaggi, Mangiola (dal 25’st Lo Bianco), Fusaro (dal 21’st Perri). A disp.: Zagari, Laugelli, Puccio. All.: Sig. Corosiniti

Molise U15: Bolognese (dal 1’st Perrella), Zullo (dal 19’st Di Meo), Del Giudice (dal 1’st Beccia), Gabsi, Andreozzi, Meccia, Di Muccio, Focareta (dal 1’st D’Aquilante), Francabandiera (dal 1’st Reale), Cerrone (dal 23’st Zecchino), Antonelli (dal 1’st Comparone) . A disp.: Acanfora, Venditti. All.: Sig. Cicchese

Arbitro: Sig. Franza (Sez. Ragusa) Assistenti: Sig.ri Casotto e Piccitto (Sez. Ragusa)

Marcatori: al 27’pt Fusaro, al 31’pt Mangiola, al 18’st Andzilewko, al 22’st Selvaggi

CALABRIA U17 – MOLISE U17 5-3 (2-1)

Calabria U17: Pallone, Martorano (dal 30’st Lo Bianco), Zapata (dal 27’st Ferraro), Formosa (dal 15’st Imeneo), Bianchi, Elezi, Jatta, Penalva (dal 13’st Sacko), Gallo (dal 1’st Macrì), Chirico (dal 32’st Monteleone), Deodati (dal 35’st Vono). A disp: Cullice, Esposito. All.: Sig. Mantuano

Molise U17: Libraro, Gaggion, Pluot (dal 25’st Di Stefano), Esposito, Damiano (dal 10’st Venditti), Lupoli, Iadisernia (dal 10’st Ercolano), Iannone, Longobardo (dal 29’st Gallinelli), Basile (dal 10’st Rossi), Tanferna (dal 25’st Rubbo). A disp.: Ricci, Cinotta, Di Marzo. All.: Sig. Rienzo

Arbitro: Sig. Guastella (Sez. Ragusa) Assistenti: Sig.ri Casotto e Piccitto (Sez. Ragusa)

Marcatori: al 1’pt Chirico (C), al 2’pt Tanferna (M), al 26’pt Zapata (C), al 6’st Chirico (C) (r), al 11’st Esposito (M), al 15’st Longobardo (r), al 19’st Chirico (C) (r), al 22’st Deodati (C)

Ammoniti: Martorano (C)

CALABRIA U19 – MOLISE U19 1-2 (1-2)

Calabria U19: Druetto Miretti (dal 37’st Pagliuso Fabiano), Puccio, Guerrisi, Gonzalez, Falbo, Stefano (dal 39’st Etuss), Scarcella (dal 7’st Raso), Meskar (dal 7’st Battaglia), Costanzo, Calabro (dal 27’st Zagari), Parafioriti. A disp.: Sicoli, Lucia, Caputo, Squillace.All. Sig. Nocera

Molise U19: Fiacco, Aricò, Caruso, Colato (dal 37’st Tullo), De Risio, Doglas, Iafulli (dal 22’st Ballarino), Merolla, Anas (dal 50’st Sacchetti), Nardelli (dal 43’st Esposito), Sanyang. A disp.: Tramontano, Fratamico, Nigro, Ricciardi, Sacchetti, Saetta. All.: Sig. Caruso

Arbitro: Sig. Longo (Sez. Catania) Assistenti: Sig.ri Pennisi e Conticello (Sez. Catania)

Marcatori: al 3’pt Merolla (M), al 5’ Stefano (C), al 31’pt Colato (M) (r)

Ammoniti: Calabro, Meskar, Parafioriti (C), Iafulli, Caruso, Merolla, Aricò (M)

Espulso: al 38’st Sanyang (M) per fallo di reazione