Giornata ricca di emozioni quella appena vissuta per i palazzetti della riviera romagnola che hanno visto protagonisti i ragazzi delle quattro selezioni calabresi che per la prima volta nella storia hanno raggiunto le fasi finali del Torneo. Ai limiti della perfezione la gara disputata dall’Under 15, mentre l’Under 17 ha dovuto cedere con l’onore delle armi al forte Veneto, salutando anzitempo la competizione. Il Lazio elimina sia la Femminile che l’Under 19, nonostante un primo tempo chiuso avanti di due dalle ragazze e con i Campioni d’Italia in carica che non si esprimono al meglio.

Calabria-Puglia Under 15

Sul gommato del “Carisport” di Cesena, la selezione Under 15 di mister Carrozza scende in campo contro la Puglia partendo forte con il palo in avvio colpito da Puccio prima e pochi minuti più tardi con capitan Honorio, ancora una volta tra i migliori in campo. All’11’ ci pensa Sapone a sbloccare la gara ricevendo la palla spalle alla porta e con un movimento da vero pivot a girarsi e scaricare in rete per il vantaggio della Calabria. Due minuti più tardi arriva il raddoppio con Callea che trova il gol al termine di una triangolazione con Sapone. Nel finale di frazione è la Puglia a provare a rientrare in gara, ma De Lorenzo è sempre pronto a dire di no. La Puglia troverebbe la rete a quaranta secondi dalla sirena con Palmisano, ma il signor Zannoni di Cesena annulla per un fallo precedente. Sul prosieguo dell’azione Mangiola mette a referto il tris calabrese con cui si chiude il primo tempo. La ripresa si apre con la Calabria ancora protagonista trovando il poker con Turiano, perfettamente servito da Mangiola. La gara vive in questa fase di diversi capovolgimenti di fronte, ma è ancora Honorio a trovare la via del gol all’11’, al termine di una veloce ripartenza gestita da Sapone, con il talentino figlio d’arte che chiude perfettamente il secondo palo siglando la sua personale doppietta. Un minuto più tardi, nuovamente il capitano trasforma nel migliore dei modi la palla servita da Jefferson. Sul finale la Calabria dilaga con Malara, Puccio e Turiano. La Calabria vola in semifinale dove incontrerà il Piemonte VDA, ancora una volta al Palazzetto Carisport di Cesena, fischio d’inizio sempre alle ore 9:30.

Veneto-Calabria Under 17

Al Palazzetto “Baden” di Bellaria Igea Marina in campo l’Under 17 di mister Tuoto al cospetto del forte Veneto. La sfida si sblocca al 5’ con Manente per il Veneto, Macrì prova a prendersi la squadra sulle spalle, ma sono gli interventi di Festa a tenere in piedi il risultato. Il Veneto gestisce bene la palla e concede solamente qualche ripartenza. Al 12’ arriva il raddoppio di Amoroso. Sul risultato di 2-0 per i veneti si va al riposo. Ripresa in cui i nostri ragazzi provano a rientrare in partita, il solito Macrì prova ad inventare la giocata e per poco non accorcia le distanze, è il palo a negare la gioia del gol al nostro numero dieci. Al 6’, però, Amoroso sigla il tris con un delizioso pallonetto portando il parziale sul 3-0 per la formazione veneta. Al quattordicesimo, nonostante qualche buona iniziativa della Calabria, è nuovamente il Veneto a pungere con il numero 7 Bui che coglie in controtempo l’estremo difensore Festa. Due minuti più tardi arriva il gol della Calabria con una bella conclusione di Macrì, che accorcia le distanze, ma sull’avvio dell’azione il Veneto trova un calcio di punizione dalla distanza trasformato da Guariento. A pochi secondi dal termine, infine, ancora Macrì riesce a trovare il varco per segnare il gol del definitivo 5-2. Termina con pochi rimpianti il percorso della formazione Under 17, onore al Veneto per la qualificazione in semifinale.

Lazio-Calabria Femminile

Al Palazzetto “Flaminio” di Rimini, le ragazze di Mardente affrontano il temibile Lazio. Pronti, via vantaggio laziale con la Carattoli, ma la reazione di capitan Macrì e compagne è veemente. Dominici dalla distanza lascia partire un missile che si insacca all’angolino basso alla destra del portiere laziale, subito dopo Macrì prima e Dragan dopo trovano la porta dalla grande distanza. Doppio vantaggio per le calabresi che controllano la gara con una grande fase difensiva, rendendosi pericolose più volte sempre con Dominici e Sills. Il primo tempo fila via liscio senza nemmeno troppi rischi corsi dalla Dragan e si va al riposo con il doppio vantaggio. Nella ripresa il Lazio entra in campo con la voglia di riprendere la gara e la Calabria a chiudersi bene ed a ripartire. Fino alla metà della frazione di gioco, le ragazze di Mardente tengono bene ma al 10’ la Carattoli trova la rete che rimette in gioco il Lazio. Due minuti dopo il pareggio arriva grazie alla giocata di Di Clavio abile a trovare lo spazio giusto per battere Dragan. Il pareggio esalta il Lazio ma la Calabria reagisce bene andando vicino al gol con Dominici. Al 15’ la doccia fredda, la Carattoli trova il tris direttamente da una punizione calciata dal limite che sorprende Dragan. Con la Calabria in avanti alla ricerca del pari e con il quinto di movimento, il Lazio trova la rete del definitivo 5-3 con Scarcella ad un minuto dal termine.

Lazio-Calabria Under 19

La giornata si chiude al “Carisport” di Cesena, lì dove in mattinata l’Under 15 aveva esultato per il passaggio del turno. L’esito, purtroppo, sarà diverso poiché i ragazzi di Quattrone incappano in una giornata negativa subendo una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. In avvio di gara la Calabria trova il vantaggio con Gallo al 2’ e potrebbe raddoppiare poco dopo ma Caracciolo tira alto su un preciso assist di capitan Gallo. Il Lazio non si scompone lasciando giocare Verardi e compagni, trovando sempre delle ripartenze pericolose. Al 10’ è Tora a trovare la rete del pareggio dopo un contrasto vinto al limite dell’area di rigore. La Calabria non ci sta andando vicina al gol in due occasioni con Verardi e Calindro. Al 16’ il Lazio approfitta di una indecisione della difesa calabrese e va in vantaggio con Gallo, il quale va vicinissimo alla doppietta colpendo il palo due minuti dopo. Sul finire del primo tempo la rete del 3-1 firmata da Antobenedetto. Nella ripresa il gioco è in mano alla Calabria che deve fare a meno di Terrazzino infortunatosi sul finire del primo tempo. Al 6’ Chiappetta trova il gol che riapre la partita e al 14’ è Gallo ad andare vicino al pari ma il palo nega la gioia del gol al capitano calabrese. Come sempre accade, gol mancato, gol subito: il Lazio, ancora con Gallo riporta a due le reti di distanza a 5 minuti dal termine. Al 17’ Calindro colpisce la sfera con la mano sulla linea di porta e l’arbitro concede il rigore al Lazio trasformato da Ferruzzi. Capitan Gallo riporta subito i suoi a meno 2, ma negli ultimi minuti il risultato non cambierà. La Calabria Under 19, dopo due finali consecutive, deve abdicare.

I tabellini delle gare

UNDER 15

CALABRIA-PUGLIA 9-0 (3-0)

CALABRIA: De Lorenzo, Puccio, Malara, Moita Pessoa, Saccà, Honorio, Callea, Zito, Sapone, Turiano, Mangiola, Lazzarino. All. Carrozza

PUGLIA: Loconte, Zizzi, Mendola, Rossetti, Russo, Pugliese, Iannazzone, Leo, D’Errico, Palmisano, Palladio. All. Stoppa

ARBITRO: Sig. Zannoni (sez. Cesena)

CRONO: Sig. Botrugno (sez. Cesena)

MARCATORI: 11’ pt Sapone (C) 13’ pt Callea (C) 15’ pt Mangiola (C) 1’ st Turiano (C) 11’ st, 12’ st Honorio (C) 13’ st Malara (C) 14’ st Puccio (C) 14’37” st Turiano (C)

UNDER 17

VENETO-CALABRIA 5-2 (2-0)

VENETO: Steffaniuto, Mondin, Narciso, Manente, Marchiori, Sottile, Bui, Dos Santos, Amoroso, Guariento, Jeong, Cavion. All. Marani

CALABRIA: Piraino, Elliani, Cario, Garzaniti, Cardamone, Battimelli, Mastroianni, Alessi, De Luca, Macrì, Foglia, Festa. All. Tuoto

ARBITRI: Sig. Giliberti (sez. Forlì) e Sig. Marchica (sez. Bologna)

CRONO: Sig. Maiorana (sez. Faenza)

MARCATORI: 5’ pt Manente (V) 12’ pt, 6’ st Amoroso (V) 14’ st Bui (V) 16’ st, 20’ st Macrì (C) 16’30” st Guariento (V)

AMMONITI: Bui (V) Dos Santos (V) Cario (C) Garzaniti (C), Macrì (C)

ESPULSO: Al 13’ st Cario per doppia ammonizione (C)

FEMMINILE

LAZIO-CALABRIA 5-3 (1-3)

LAZIO: Moretti, Capone, Guzzino, Appetiti, Zazza, Carattoli, Di Clavio, Sangiorgi, Bigas Vila, Marroni, Scarcella, Di Marco. All: Calabria

CALABRIA: Dragan, Fumante, Alessi, Colavolpe, Cariati, Talarico, Criniti, Dominici, Vona, Sills, Macrì, Martino. All. Mardente

ARBITRI: Sig. Quattromani (Sez. Reggio Emilia) e Sig. D’Onofrio (Sez. Rimini)

CRONO: Sig. Orlando (Sez. Bologna)

MARCATRICI: al 1'pt al 10’st e al 15’st Carattoli (L), al 5'pt Dominici (C), al 6'pt Macrì (C), al 6'pt Dragan (C), al 12'st Di Clavio (L), al 19'st Scarcella (L)

UNDER 19

LAZIO-CALABRIA 5-3 (3-1)

LAZIO: Cardone, Antobenedetto, Gallo, Covotta, Tora, De Luca, Xeka, Zechender, Ferruzzi, Cignitti, Minguzzi, Morganti. All.: Sig. Forte

CALABRIA: Scarpello, Velonà, Mauro, Verardi, Letizia, Chiappetta, Muraca, Terrazzino, Caracciolo, Calindro, Gallo, Marra. All. Quattrone

ARBITRI: Sig. Caggiano (Sez. Reggio Emilia) e Sig. Burattoni (Sez. Lugo)

CRONO: Sig. Concettini (Sez. Faenza)

MARCATORI: al 2’pt e al 18’st Gallo (C), al 9’pt Tora (L), al 16’pt e al 15’st Gallo (L), al 20’pt Antonbenedetto (L), al 4’st Chiappetta (C), al16’st Ferruzzi (r)(L),